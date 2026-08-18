Joshua Báez punoi si shofer shpërndarjeje para se të bënte historinë në debutimin me Cardinals
Joshua Báez pati një debutim të jashtëzakonshëm në MLB: të shtunën ai përfundoi 3-for-4, me tri homerun dhe pesë RBI, duke u bërë lojtari i parë në historinë e ligës që shënon home run në tre goditjet e tij të para. Ai konsiderohet perspektiva e tretë më e lartë në organizatën e St. Louis Cardinals dhe, para thirrjes në ekipin e parë, luante në Triple-A me Memphis, ku regjistroi slash .256/.328/.573 me 34 homerun, 90 RBI, 21 vjedhje baze dhe 79 pikë të shënuara.
Sipas Bleacher Report, para se të ngjitej në MLB, Báez punonte si shofer shpërndarjeje për DoorDash në Massachusetts, duke shfrytëzuar të ardhurat e shtesë për të udhëtuar drejt evenimenteve bejsbollistike dhe për të mbuluar shpenzime që ndihmonin karrierën e tij.
Performanca e tij në debutim mund t’i japë Cardinals një shtysë në aspektin ofensiv gjatë pjesës përfundimtare të sezonit. Me fuqinë që tregoi dhe statistikat nga Triple-A, drejtuesit e klubit do të kenë elemente për të vlerësuar nëse ai duhet të qëndrojë në nivelin e parë për të mbyllur kampanjën.
Bleacher Report thekson se shfaqja e Báez mund t’i japë skuadrës një impuls të rëndësishëm dhe se ai mund të qëndrojë me Cardinals deri në përfundim të sezonit, nëse organizata vendos ta mbajë në përbërje gjatë pjesës së mbetur të kampionatit.
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