Cilat ekipe të NBA do të përmirësohen ose do të dobësohen sezonin e ardhshëm?
Publikimi i orarit për sezonin 2026-27 rikthen optimizmin tek tifozët e basketbollit dhe hap debatin se cilat ekipe do të shohin përmirësim ose rënie me fillimin e sezonit të ri. Pas ndryshimeve në sistemin e lotarisë dhe transferimeve të verës, skuadrat po riorganizojnë objektivat midis garës për vendet e para dhe përgatitjes për fazën play-off.
Sipas Bleacher Report, parashikimet u bazuan në rekordin e sezonit 2025-26 dhe në lëvizjet kryesore të merkatos — blerjet dhe largimet — për të vlerësuar nëse çdo ekip pritet të jetë më i fortë apo më i dobët sezonin e ardhshëm.
Atlanta Hawks (rekordi 2025-26: 46-36) duket më i fortë pas shtesave si Lu Dort dhe Aaron Wiggins dhe pa humbje të titullarëve, ndaj pritshmëria është për shumë fitore më tepër. Boston Celtics (56-26) përballet me sfidën e humbjes së Jaylen Brown dhe mungesës së një skorerë të dytë të qëndrueshëm, prandaj pritet një lehtësi në numrin e fitoreve.
Brooklyn Nets (20-62) pritet të përmirësohen duke sjellë lojtarë si Julius Randle dhe duke pasur më shumë perspektiva të rinore; përkundrazi, Charlotte Hornets (44-38) mbetet me paqartësi pas shkëmbimit që përfshiu largimin e LaMelo Ball dhe vendosjen e një komiteti për rolin e organizatorit, çka mund ta dobësojë në afatin e shkurtër.
Chicago Bulls (31-51) kanë bërë hapa drejt stabilizimit me nisjen e Nic Claxton dhe nënshkrimin e Norman Powell, që i jep skuadrës shanse për një sezon më të mirë. Cleveland Cavaliers (52-30) duket se humbi shtyllë rotacioni pas largimeve të disa rol-lojtarëve, dhe pa lëvizje të mëdha pritet një rënie relative.
Dallas Mavericks (26-56) përfitojnë nga rikthimi i Kyrie Irving dhe disa përforcime që mund t’i japin impuls; Denver Nuggets (54-28), pa nënshkrime të dukshme dhe me disa dilema kontraktuale, pritet të mos arrijnë të tejkalojnë nivelin e sezonit të kaluar.
Detroit Pistons (60-22) do ta kenë vëmendjen e tyre të fokusuar te gara për play-off dhe ndoshta do të heqin dorë nga maksimalizimi i fitoreve të rregullta, ndaj pritet një rënie në numrin final të fitoreve. Golden State Warriors (37-45), me skuadrën më të vjetër në ligë dhe pa përforcime thelbësore, kanë shanse të kufizuara për të përmirësuar bilancin.
Houston Rockets (52-30) mbeten pjesë e elitës perëndimore, por faktori moshë dhe ngarkesa e lojtarëve kryesorë mund të sjellë një pakësim të fitoreve; Indiana Pacers (19-63), me kthimin e Tyrese Haliburton dhe disa nënshkrime përvojë, pritet të bëjnë një hap përpara të dukshëm.
Shenjat e përgjithshme të merkatos dhe ndryshimet e radhës tregojnë se disa skuadra do të përfitojnë nga përforcimet e drejtuara, ndërsa të tjera do të vuajnë pasojat e largimeve ose moshës së bërthamës. Në përfundim, Sipas Bleacher Report, parashikimet për secilën skuadër pasqyrojnë ndikimin e drejtpërdrejtë të transferimeve dhe të situatave kontraktuale në perspektivën e sezonit të ri.
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