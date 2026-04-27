S&P 500 7,176 ▲0.15%
DOW 49,203 ▼0.06%
NASDAQ 24,885 ▲0.2%
NAFTA 96.31 ▲2.02%
ARI 4,696 ▼0.94%
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
BTC $76,844 ▼ -1.84% ETH $2,288 ▼ -3.49% XRP $1.3930 ▼ -2.72% SOL $84.2000 ▼ -3.17%
Hoxha dhe Mexhiti nga Tirana: Bashkëpunim për mbështetjen e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut Berisha pranon mangësi dhe urdhëron riorganizim përpara protestës së 8 majit Prilli rrit fluksin e turistëve në Durrës dhe nxjerr në pah trashëgiminë kulturore Divjakë në prag të një sezoni veror të mbingarkuar: kapacitetet po ezaurohen Berisha paralajmëron goditjen ndaj Ramës më 8 maj pas foltores para Kryeministrisë
Ekonomia

Divjakë në prag të një sezoni veror të mbingarkuar: kapacitetet po ezaurohen

Turizmi në Divjakë ka qenë aktiv edhe gjatë dimrit, ndërsa vizitorët tërhiqen kryesisht nga parku kombëtar, natyra, deti dhe oferta kulinarie. Për shkak të këtij interesi, prenotimet për sezonin veror nisën më herët se zakonisht.

Sipas TV Klan, prenotimet për korrikun dhe gushtin janë tashmë të mbyllura dhe kapacitetet e akomodimit janë ezauruar; harta e turistëve është zgjeruar duke përfshirë edhe vizitorë nga Lindja e Mesme dhe Azia e Largët. Gjatë dimrit, shumica e vizitorëve kanë qenë ditorë, ndërsa ndër më besnikët e zonës përveç vendasve renditen edhe qytetarët nga Kosova.

Për t’u përgjigjur kërkesës së lartë, bizneset lokale po shtojnë kapacitetet akomoduese dhe po zgjerojnë hapësirat, me fokus në përmirësimin e shërbimit ndaj turistëve. Operatorët turistikë po synojnë të balancojnë rritjen e numrit të shtretërve me standardet e cilësisë dhe menaxhimin e fluksit.

Pritshmëritë për sezonin veror mbeten të larta, ndërsa autoritetet vendore dhe operatorët po monitorojnë ngarkesën për të siguruar menaxhim të qëndrueshëm të destinacionit, raporton TV Klan.

