Divjakë në prag të një sezoni veror të mbingarkuar: kapacitetet po ezaurohen
Turizmi në Divjakë ka qenë aktiv edhe gjatë dimrit, ndërsa vizitorët tërhiqen kryesisht nga parku kombëtar, natyra, deti dhe oferta kulinarie. Për shkak të këtij interesi, prenotimet për sezonin veror nisën më herët se zakonisht.
Sipas TV Klan, prenotimet për korrikun dhe gushtin janë tashmë të mbyllura dhe kapacitetet e akomodimit janë ezauruar; harta e turistëve është zgjeruar duke përfshirë edhe vizitorë nga Lindja e Mesme dhe Azia e Largët. Gjatë dimrit, shumica e vizitorëve kanë qenë ditorë, ndërsa ndër më besnikët e zonës përveç vendasve renditen edhe qytetarët nga Kosova.
Për t’u përgjigjur kërkesës së lartë, bizneset lokale po shtojnë kapacitetet akomoduese dhe po zgjerojnë hapësirat, me fokus në përmirësimin e shërbimit ndaj turistëve. Operatorët turistikë po synojnë të balancojnë rritjen e numrit të shtretërve me standardet e cilësisë dhe menaxhimin e fluksit.
Pritshmëritë për sezonin veror mbeten të larta, ndërsa autoritetet vendore dhe operatorët po monitorojnë ngarkesën për të siguruar menaxhim të qëndrueshëm të destinacionit, raporton TV Klan.
