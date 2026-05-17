Futbolli ne Kosove

Dukagjini e mposht kampionen

Dukagjini e mposht kampionen




Dukagjini i Klinës ka arritur fitore shumë të rëndësishme të dielën në Klinë përballë kampiones së këtij edicioni në elitën e futbollit kosovar, Dritës. 

Dukagjini në stadiumin “18 Qershori” fitoi 2:0 përballë skuadrës gjilanase. 

Finalisti i Kupës së Kosovës shënoi për 1:0 me qendërmbrojtësin Besir Iseni në minutën e 19-të, ndërsa për 2:0 realizoi sulmuesi Altin Merlaku, në minutën e 41-të. Dukagjinit iu anulua edhe një gol për pozitë jashtë loje në pjesën e parë. 

Dukagjini me këtë fitore mbetet në pozitën e pestë me 45 pikë, sa ka edhe Gjilani në vendin e gjashtë. Të dyja këto skuadra e kanë një pikë më pak se Prishtina që është e katërta, një më shumë se Drenica që është e shtata, dhe dy më shumë se Llapi që aktualisht është i teti, në zonën e barazhit. 
Drita në pozitën e parë i ka 66 pikë. 

Dukagjini më 21 maj do të luajë edhe në finale të Kupës së Kosovës ndaj Ferizajt, në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.


