EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985
BTC $78,221 ▼ -0.09% ETH $2,190 ▲ +0.4% XRP $1.4161 ▲ +0% SOL $86.5100 ▼ -0.35%
Maqedonia

Prokuroria kërkon 48 orë paraburgim për të dyshuarin për vrasje në Bojanë

· 2 min lexim

Prokuroria kërkon paraburgim 48 orësh për 19-vjeçarin nga fshati Bojanë në Shkup, i cili dyshohet se ka vrarë një 18-vjeçar të premten e 15 majit.

Nga Prokuroria thonë se po vazhdon procedura e mbledhjes së provave, ndërsa është dhënë urdhër për kryerjen e autopsisë.Lidhur me vrasjen e një 18-vjeçari nga fshati Bojanë i Shkupit, në zonën e Sarajit, një prokuror publik nga Prokuroria Themelore Publike e Shkupit ka lëshuar urdhër për autopsinë e trupit të viktimës, si dhe urdhra për ekspertizë të gjurmëve dhe analiza krahasuese të armës me të cilën dyshohet se është kryer vepra.

Ekziston dyshim i bazuar se veprën penale “Vrasje”, sipas nenit 123 paragrafi 1 të Kodit Penal, e ka kryer një 19-vjeçar nga i njëjti fshat, i cili është privuar nga liria.

Megjithatë, duke pasur parasysh se grumbullimi i provave është ende në vazhdim dhe ekzistojnë rrethana që tregojnë rrezik arratisjeje, mundësi ndikimi mbi dëshmitarët dhe fshehjeje të gjurmëve, si dhe rrezik që i dyshuari të kryejë vepër tjetër penale, prokurori publik i ka kërkuar gjykatësit të procedurës paraprake të caktojë masën e paraburgimit afatshkurtër prej 48 orësh, deri në sigurimin e të gjitha provave dhe hapjen formale të hetimit”, thonë nga Prokuroria.

