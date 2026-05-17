🌤️
Tiranë 14°C · Kryesisht kthjellët 17 May 2026
S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 101.02 ▲0%
ARI 4,562 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985 EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985
₿ CRYPTO
BTC $78,324 ▲ +0.05% ETH $2,191 ▲ +0.49% XRP $1.4180 ▲ +0.13% SOL $86.6400 ▼ -0.2%
S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲0 % ARI 4,562 ▲0 % S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲0 % ARI 4,562 ▲0 %
EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985 EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985
17 May 2026
Breaking
Dhjetëra mijëra votues më shumë të regjistruar për votim jashtë vendit, Valdete Daka tregon arsyet Egnatia, “leksion” Elbasanit Barcelona u tërhoq se kushton 100 mln euro, Liverpool i prin garës për transferimin e sulmuesit të ri Ferizaj barazon me Prishtinën, bie nga Superliga Dukagjini e mposht kampionen
Menu
Futbolli ne Kosove

Ferizaj barazon me Prishtinën, bie nga Superliga

· 4 min lexim





May 2026
M T W T F S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

May 17, 2026

Futbolli.info

Ferizaj barazon me Prishtinën, bie nga Superliga




3 hours ago




futbolliinfo

Ferizaj nuk ka arritur ta siguroj mbijetesën në Superligën e Kosovës në futboll pas barazimit 3:3 ndaj Prishtinës të dielën.

Ferizaj golin e tretë e pranoi në minutat shtesë të ndeshjes që u zhvillua në Kampin Nacional në Hajvali, në kuadër të xhiros së 34-t të elitës kosovare të futbollit.

Golin e tretë për Prishtinën e shënoi sulmuesi i talentuar, Rin Ahmeti.

Ahmeti e shënoi edhe golin për 2:1 në minutën e 47-të.

Ahmeti në fushë u inkuadrua në pjesën e dytë. 

Prishtina kaloi e para në epërsi me golin e Albin Krasniqit në minutën e 14-të.

Ai nuk festoi në shenjë respekti për të kaluarën e tij te Ferizaj.

Nëntë minuta më vonë, Ferizaj barazoi rezultatin.

Golin për 1:1 e shënoi Ruben Silva-Richards në minutën e 23-të. 

Ai realizoi nga penalltia të cilën e fitoi Betim Haxhimusa në minutën e 22-të.

Në fillim të pjesës së dytë, Prishtina shënoi golin e dytë nëpërmjet Ahmetit.

Ferizaj golin e barazimit 2:2 e shënoi nëpërmjet Betim Haxhimusa në minutën e 56-të, derisa epërsinë për 3:2 ia siguroi goli i Ade Ogunsit në minutën e 66-të.

Kur po shkonte ndeshja drejt fundit, në skenë doli sërish Ahmeti, i cili shënoi golin e barazimit 3:3.

Dy xhiro para fundit të edicionit aktual, Ferizaj mbetet me 36 pikë në vendin e parafundit. Dhe bashkë me Prishtinën e Re, edicionin e ardhshëm do të paraqiten në Kategorinë e Dytë, ndërsa Prishtina është tri pikë larg pozitës së tetë, pozitë që dërgon në barazh.

Në vendin e tetë është Llapi me 43 pikë.

Ferizaj është finalist i Kupës së Kosovës. Më 21 maj luan në finale kundër Dukagjinit.


Më shumë artikuj




Parduzi debuton me asistim në Bundesliga 2



3 hours ago




futbolliinfo




Dukagjini e mposht kampionen



3 hours ago




futbolliinfo




Ballkani fiton, Prishtina e Re bie në kategorinë e dytë



3 hours ago




futbolliinfo

Leave a Reply Cancel reply


Mund t’i keni humbur



Parduzi debuton me asistim në Bundesliga 2



3 hours ago




futbolliinfo



Dukagjini e mposht kampionen



3 hours ago




futbolliinfo



Ferizaj barazon me Prishtinën, bie nga Superliga



3 hours ago




futbolliinfo



Ballkani fiton, Prishtina e Re bie në kategorinë e dytë



3 hours ago




futbolliinfo

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë