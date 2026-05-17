Premier League

Barcelona u tërhoq se kushton 100 mln euro, Liverpool i prin garës për transferimin e sulmuesit të ri

· 1 min lexim

Pas dëmtimit të rëndë të Alexander Isak, i cili pritet të kthehet në fund të këtij viti dhe largimit të Mohamed Salah, Liverpool është i detyruar të ndërhyjë në merkato për të forcuar sulmin.

Fichajes.com zbulon se objektivi i madh i Liverpool për merkaton e verës është sulmuesi anësor i Benfica-s, Andreas Schjelderup. Norvegjezi i cili ka shënuar 10 gola dhe ka dhënë 7 asiste, ka zgjuar interesin e shumë klubeve.

Barcelona ka qenë një nga klubet e interesuara për 21-vjeçarin, por është tërhequr disi për shkak të klauzolës 100 milionë euro të vendosur nga Benfica.

Për momentin, Liverpool duket klubi më i interesuar për sulmuesin norvegjez, i cili me siguri do të jetë një nga emrat më të lakuar gjatë merkatos së verës.

