Dy figura kyçe të sigurisë iraniane konfirmohen të vrarë
Media shtetërore iraniane ka njoftuar se Ali Larijani, një nga figurat më të njohura të establishmentit politik dhe të sigurisë në Iran, si dhe komandanti i forcave Basij, Gholamreza Soleimani, janë vrarë. Lajmi vjen pasi më herët burime izraelite kishin raportuar për eliminimin e tyre, duke shtuar besueshmërinë e një operacioni të koordinuar në kuadër të konfliktit që prej tre javësh po përshkallëzohet në rajon.
Ali Larijani konsiderohej një nga figurat më me peshë në sistemin politik iranian. Ai ka shërbyer për vite me radhë si kryetar i Parlamentit iranian dhe më parë ka mbajtur edhe poste të rëndësishme në sektorin e sigurisë dhe politikës së jashtme. Larijani ishte pjesë e rrethit të ngushtë të vendimmarrjes strategjike në Iran dhe shpesh luante rol ndërmjetësues mes krahëve të ndryshëm politikë, duke qenë një figurë me ndikim si në politikën e brendshme, ashtu edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Nga ana tjetër, Gholamreza Soleimani ishte komandanti i forcave Basij – një organizatë paramilitare e lidhur me Gardën Revolucionare Islamike (IRGC). Basij është e njohur për rolin e saj në ruajtjen e rendit të brendshëm, mobilizimin e popullsisë në raste krizash dhe përfshirjen në operacione të sigurisë brenda dhe jashtë vendit. Nën drejtimin e tij, Basij ka qenë një instrument kyç i kontrollit social dhe i reagimit ndaj protestave të brendshme, por edhe një komponent i rëndësishëm në strategjinë më të gjerë të Iranit në rajon.
Vrasja e dy figurave të tilla përbën një goditje të rëndësishme për strukturat e sigurisë dhe komandës në Iran. Ajo sinjalizon një fazë të re të konfliktit, ku objektivat nuk janë më vetëm infrastruktura ushtarake, por edhe drejtues të nivelit të lartë.
Në aspektin strategjik, eliminimi i Larijanit dhe Soleimanit mund të ndikojë në koordinimin e vendimmarrjes brenda Iranit, si dhe në mënyrën se si vendi reagon ndaj presionit ushtarak dhe politik. Njëkohësisht, ky zhvillim rrit rrezikun e një kundërpërgjigjeje të fortë nga Teherani, duke e bërë situatën edhe më të paparashikueshme.
Konfirmimi nga media shtetërore iraniane i jep një peshë të re këtij lajmi, i cili deri tani qarkullonte kryesisht nga burime të jashtme. Në një konflikt që tashmë ka hyrë në javën e tretë, ky episod mund të shënojë një pikë kthese me pasoja të gjera për rajonin dhe më tej.
