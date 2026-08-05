Dyshime se dhurojnë fonde për vendbanimet e paligjshme izraelite në Palestinë, nisin hetimet ndaj disa organizatave në Angli
Një hetim zyrtar është nisur ndaj organizatave bamirëse në Angli dhe Uells që dhurojnë fonde për vendbanimet e paligjshme izraelite në Palestinë.
Komisioni i Bamirësisë do të synojë të përcaktojë shumën e fondeve bamirëse që shkojnë në vendbanime të paligjshme, nëse shpenzimet kanë qenë në mbështetje të qëllimeve të tyre dhe çdo veprim rregullator që mund të jetë i nevojshëm.
Hetimi vjen pas raportimit të gazetës The Guardian në lidhje me këtë çështje. Vitin e kaluar, u zbulua se dy organizata bamirëse britanike kishin transferuar afërsisht 5.7 milionë paund në shkollën e mesme Bnei Akiva Yeshiva në Susya, në territorin e pushtuar nga Izraeli.
Në qershor, The Guardian publikoi detajet e një ankese zyrtare të bërë nga deputetja laburiste, Melanie Ward, drejtuar rregullatorit, në të cilën ajo tha se 32 organizata bamirëse në Angli dhe Uells kishin dhuruar të paktën 28 milionë paund për vendbanimet izraelite që janë të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar.
Në qershor, sekretarja e atëhershme e jashtme, Yvette Cooper, tha në parlament se i kishte kërkuar rregullatorit të hetonte çështjen, duke u thënë deputetëve se sistemet e bamirësisë po abuzohen për të kanalizuar mbështetje për vendbanime të paligjshme dhe “disa prova sugjerojnë se rregullat po shkelen.
Rregullatori tha se tetë organizatat bamirëse janë ndër ato që janë identifikuar në shqetësimet e ngritura së fundmi dhe se do të shqyrtojë vendndodhjen e partnerëve të tyre përkatës dhe se sa kohë ka ndodhur aktiviteti i dyshuar. Tha se do të shqyrtojë emërtimin e tyre kur të publikojë gjetjet e saj.
Komisioni shtoi se planifikonte të zgjeronte numrin e organizatave bamirëse nën hetim me kalimin e kohës.
Ajo tha se ka ndarë informacion në lidhje me fushëveprimin e hetimit të saj me policinë dhe HMRC-në. Njësia e krimeve të luftës e policisë metropolitane ka thënë se aktualisht nuk po heton ndonjë organizatë bamirësie në lidhje me donacionet për vendbanimet e paligjshme.
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