☁️
Tiranë 13°C · Vranët 19 March 2026
S&P 500 6,575 ▼0.74%
DOW 45,818 ▼0.88%
NASDAQ 21,953 ▼0.9%
NAFTA 96.93 ▲1.54%
ARI 4,577 ▼6.52%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751
₿ CRYPTO
BTC $69,636 ▼ -2.51% ETH $2,125 ▼ -3.09% XRP $1.4331 ▼ -0.89% SOL $87.9200 ▼ -1.73%
19 Mar 2026
Breaking
Menu
Kosova

Dyshohet se u dhunua nga prindërit/ U dërgua në spital në gjendje të rëndë, operohet 5-vjeçari nga Lipjani

· 2 min lexim

Klinika e Pediatrisë e Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës, SHSKUK ka njoftuar se është operuar 5-vjeçari nga Lipjani i cili u paraqit të martën në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Ai ndodhet në Kujdesin Intensiv Pediatrik.

“Pacienti 5-vjeçar sot i është nënshtruar intervenimit të nevojshëm kirurgjik në nivel të këmbëve nga ekipet specialistike të Ortopedisë dhe Kirurgjisë Plastike. Intervenimi sapo ka përfunduar dhe është realizuar sipas indikacioneve mjekësore. Gjatë procedurës kirurgjikale, gjendja e pacientit ka qenë stabile”, thuhet në njoftimin.

Pacienti është transferuar në Kujdesin Intensiv Pediatrik, ku po vazhdon trajtimin, mbikëqyrjen dhe përkujdesjen e mëtejme të tij.

5-vjeçari dërgua të martën në gjendje të rëndë në Emergjencën Qendrore të QKUK-së. Mësohet se i mituri kishte plagë të rënda në këmbë dhe me shenja të kequshqyerjes. Gjithashtu bëhet me dije se fëmija ka vështirësi në komunikim.

Për shkak të dyshimeve për keqtrajtim të mundshëm të fëmijës, autoritetet kanë nisur hetimet ndërsa janë arrestuar prindërit e tij. Prokuroria Themelore në Prishtinë ka njoftuar se dy prindërit akuzohen për veprat penale ‘Shkelja e detyrimeve familjare’ sipas nenit 244 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, dhe veprës penale ‘Lëndim i rëndë trupor’ sipas nenit 186 të KPRK-së.

The post Dyshohet se u dhunua nga prindërit/ U dërgua në spital në gjendje të rëndë, operohet 5-vjeçari nga Lipjani appeared first on Sot News | Lajme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu