E enjtja sjell mot stabil dhe temperatura deri në 25°C
Të enjten pritet të mbajë mot kryesisht stabil, me intervale me diell dhe vranësira të pjesshme gjatë ditës.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 4 dhe 8 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 20 deri në 25 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga veriperëndimi, me intensitet të lehtë deri mesatar. /Telegrafi/
