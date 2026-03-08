Ekipi i futbollit të grave të Iranit këndon himnin mes shqetësimeve për sigurinë gjatë luftës.
Lojtaret këndojnë dhe përshëndesin gjatë himnit në ndeshjen e fundit të Kupës Aziatike, ndërsa aktivistët e të drejtave të njeriut shprehin shqetësime për kthimin e tyre në Iran gjatë luftës.
Lojtaret e ekipit kombëtar të futbollit të grave të Iranit kënduan dhe përshëndetën gjatë himnit të tyre kombëtar para ndeshjes së fundit të Kupës Aziatike të Grave në stadiumin Gold Coast në Australi, gjashtë ditë pasi vendimi i tyre për të qëndruar në heshtje gjatë himnit ishte cilësuar nga televizioni shtetëror në Iran si akt i “tradhtarëve në kohë lufte”.
Irani, situata e të cilit është bërë një kauzë e rëndësishme për aktivistët e të drejtave të njeriut në Australi, nuk do të marrë më pjesë në turne pasi humbi të dielën 2-0 ndaj Filipineve në Queensland.
Fushata e tyre në këtë turne kontinental nisi fundjavën e kaluar, pikërisht në kohën kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën sulmet ajrore kundër Iranit më 28 shkurt, ku që atëherë janë vrarë të paktën 1,332 persona, përfshirë edhe Udhëheqësin Suprem Ali Khamenei.
Skuadra iraniane dhe stafi i saj, të cilët kanë shprehur frikë dhe shqetësim për familjet e tyre në Iran, mbanin një qëndrim stoik dhe zgjodhën të mos këndonin himnin kombëtar në ndeshjen hapëse kundër Koresë së Jugut të hënën.
Vendimi i tyre shkaktoi kritika në Iran. Prezantuesi i transmetuesit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit, Mohammad Reza Shahbazi, tha në një video se lojtaret treguan mungesë patriotizmi dhe se veprimi i tyre përbënte “kulmin e turpit”.
Skuadra iraniane këndoi himnin “Mehr-e Khavaran” (Dielli i Lindjes) para humbjes së dytë kundër vendit pritës të enjten, gjë që nxiti frikë tek aktivistët australianë të të drejtave të njeriut se lojtaret mund të jenë detyruar ta bëjnë këtë nga përfaqësues të qeverisë.
Nuk u dha asnjë shpjegim publik për arsyen e qëndrimit fillestar të lojtareve për të mos kënduar himnin para ndeshjes.
Trajnerja e Iranit, Marziyeh Jafari, gjithashtu përshëndeti gjatë himnit kombëtar së bashku me lojtaret para ndeshjes së Kupës Aziatike të Grave kundër Filipineve në Robina të Australisë, të dielën, më 8 mars 2026.
“Frikë reale për sigurinë”
Një peticion i nisur të premten në faqen Change.org, që i kërkon Australisë t’i japë strehim ekipit iranian, kishte mbledhur më shumë se 51,000 firma deri vonë të dielën. Peticioni i kërkon ministrit të Brendshëm Tony Burke të sigurojë që skuadra të mos largohet nga Australia “derisa ekzistojnë frikëra të besueshme për sigurinë e tyre”, por zyra e Burke nuk ka komentuar për peticionin.
Peticioni u kërkon autoriteteve lokale të sigurojnë që çdo lojtare që kërkon mbrojtje “ta bëjë këtë në mënyrë të sigurt, private dhe pa ndërhyrje”, si dhe të bëhet e qartë se Australia do të respektojë detyrimet e saj humanitare për mbrojtjen e çdo lojtareje që rrezikon përndjekje ose dëmtim serioz.
“Nëse ekziston provë e besueshme që sportistët vizitorë mund të përballen me përndjekje, burgim, detyrim ose edhe më keq pas kthimit, heshtja nuk është një pozicion neutral,” thuhet në peticion. “Mjedisi aktual i luftës ka intensifikuar represionin, frikën dhe rreziqet për këdo që perceptohet publikisht nga Republika Islamike si jo besnik.”
Aktivistja iraniano-australiane Tina Kordrostami, anëtare e qeverisë lokale në Këshillin e Ryde në Sydney, i tha gazetës The Australian se lojtaret iraniane “kanë nevojë për një mundësi, një hapësirë të sigurt, një shans për të folur për atë që u duhet dhe për nevojat e tyre”.
“Nuk mund t’ua japim atë hapësirë pa ndihmën e qeverisë,” tha ajo.
Duke folur për transmetuesin kombëtar ABC para ndeshjes së së dielës, ministrja e Jashtme Penny Wong u pyet për mundësinë që skuadra të kthehet në Iran.
“Dua të them për ekipin e grave të Iranit se ka qenë shumë prekëse për australianët t’i shohin ato këtu në Australi,” tha ajo.
Wong shtoi se momenti kur lojtaret australiane ndërruan fanellat me kundërshtaret iraniane ishte “një moment shumë domethënës”.
“Ai tregoi solidaritetin dhe mënyrën se si sporti mund të na bashkojë,” tha ajo.
“Ne e dimë se ky regjim ka shtypur brutalisht shumë gra iraniane. Është një regjim që e dimë se ka goditur rëndë popullin e vet.”
Ndërkohë, SHBA dhe Izraeli vazhduan sulmet e tyre në shkallë të gjerë ndaj Iranit për të nëntën ditë, ndërsa konflikti është zgjeruar duke përfshirë rajonin e Gjirit, si dhe Libanin dhe Irakun.
Sindikata e futbollistëve FIFPRO kishte bërë më parë thirrje Konfederatës Aziatike të Futbollit dhe FIFA-s që të respektojnë detyrimet e tyre për të drejtat e njeriut dhe të ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshëm për të garantuar sigurinë e skuadrës iraniane pas transmetimeve televizive.
Ekipi i Iranit e mbylli turneun pa asnjë fitore, pasi humbi gjithashtu 3-0 ndaj Koresë së Jugut dhe 4-0 ndaj Australisë, duke përfunduar i fundit në Grupin A me nëntë gola të pësuar dhe asnjë të shënuar.
Australia barazon në fund me Korenë e Jugut
Lojtarja australiane Alanna Kennedy shënoi golin e saj të dytë në minutat shtesë për të siguruar barazimin 3-3 ndaj Koresë së Jugut, por kjo nuk mjaftoi që kundërshtaret të mos përfundonin në vendin e parë të Grupit A.
Koreanojugoret, të cilat siguruan vendin e parë falë numrit më të madh të golave në tre ndeshjet e grupit, do të kthehen në Stadium Australia në Sydney të shtunën për një çerekfinale kundër një skuadre që ka dalë e treta në një nga grupet e tjera.
Ndërkohë, Australia do të duhet të udhëtojë në Perth për të përballur në çerekfinale ose Korenë e Veriut ose kampionen në fuqi, Kinën, në stadiumin Perth Rectangular të premten.