18 May 2026
Ekonomia

Eksportet rriten me 16.9%, ulet defiçiti tregtar

· 2 min lexim

Tregtia e jashtme e mallrave hyri në një fazë më pozitive gjatë muajit prill.

Sipas të dhënave të INSTAT, eksportet arritën në 34.9 miliardë lekë, me një rritje prej 16.9% krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë. Ndërkohë importet u rritën më ngadalë, me 4.4%, duke arritur në 79 miliardë lekë.

BILANCI TREGTAR

Eksporte              34.9 mld lekë   +16.9%

Importet              79 mld lekë   +4.4%

Deficiti                44.1 mld lekë   -3.8%

Ngushtimi i deficitit tregtar shihet si sinjal pozitiv, pasi diferenca mes importeve dhe eksporteve është ulur në krahasim me një vit më parë.

Në terma praktikë, për çdo 1 lek mallra që Shqipëria eksportoi në prill, vendi importoi rreth 2.3 lek mallra nga jashtë.

Rritja e eksporteve është mbështetur kryesisht nga grupi i mineraleve, lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike, që dha kontributin më të madh pozitiv.

Ndikim të fortë patën edhe materialet e ndërtimit dhe metalet. Nga ana tjetër, tekstilet dhe këpucët vijojnë të mbeten sektori me tkurrjen më të madhe.

NDIKIMI NE RRITJEN E EKSPORTEVE

Minerale, energji                   +9.8 pp
metale dhe ndërtim              +6.6 pp
tekstile dhe këpucë                -1.8 pp

Edhe në importe, energjia dhe ushqimet kanë qenë grupet me rritjen më të fortë. Ndërkohë, importi i makinerive dhe pajisjeve ka rënë.

Sipas INSTAT, Bashkimi Europian vijon të mbetet partneri kryesor tregtar i Shqipërisë, duke zënë mbi gjysmën e shkëmbimeve totale.

PARTNERET KRYESORE TREGTARE

Kosovë 26.0%
Gjermani 28.9%
Itali 3.8%
Spanjë 20.6%

