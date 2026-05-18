Europianët zgjedhin udhëtime me distanca të shkurtra këtë verë, Vlora në listë
Destinacionet më të kërkuara këtë verë përfshijnë zonat rurale të Suedisë, Vlorën në Shqipëri dhe Normandinë në Francë.
Ndërsa rriten shqetësimet për shtrenjtimin e karburantit të avionëve, gjithnjë e më shumë udhëtarë europianë po zgjedhin këtë verë udhëtime me distanca të shkurtra ose brenda vendit, sipas Airbnb.
Të dhënat e reja nga platforma e rezervimeve për qira afatshkurtra tregojnë se 25% e udhëtarëve në vende si Franca, Gjermania, Suedia, Portugalia dhe Holanda do të zgjedhin pushime brenda vendit në vitin 2026.
Ata që po udhëtojnë jashtë vendit po zgjedhin distanca më të shkurtra. Në Suedi, për shembull, distanca mesatare e rezervimeve ka rënë me 26% që nga viti 2023 dhe tani është nën 500 kilometra.
Një tjetër prirje në rritje është ndarja e kostos së udhëtimit me një grup më të madh, me rezervimet për katër persona ose më shumë në rritje në Portugali, Spanjë dhe Suedi.
Akomodimi rural po bëhet gjithashtu gjithnjë e më popullor, me më shumë se gjysmën e rezervimeve verore në Gjermani dhe Francë drejt destinacioneve në fshat, bregdet dhe male.
Të dhënat, të bazuara në rezervimet nga janari deri në mars 2025 për periudhën qershor-shtator të atij viti, të krahasuara me rezervimet për të njëjtat periudha në vitin 2026, kanë zbuluar edhe destinacionet më në trend në Europë për këtë verë.
Destinacionet më në trend në Europë, sipas Airbnb
Në Itali, Trentino-Tiroli i Jugut po bëhet gjithnjë e më i kërkuar nga shumë udhëtarë europianë. I njohur sidomos për Dolomitet, rajoni tërheq vizitorë për shtigjet e ecjes në natyrë, ndërsa ka edhe shumë liqene ku mund të freskohesh gjatë rrugës.
Për udhëtarët britanikë, edhe malet e Venetos po rezultojnë gjithnjë e më popullore.
Në Francë, udhëtimet drejt Normandisë janë në rritje për turistët britanikë dhe holandezë, sidomos drejt destinacioneve rurale. Rajoni ka shtatë nga fshatrat më të bukura të Francës, përfshirë Beuvron-en-Auge, Blangy-le-Château dhe Veules-les-Roses.
Gjermanët po drejtohen drejt zonave rurale të Suedisë, me vende si Växjö, Kalmar, Kristianstad dhe Jönköping që po shënojnë rritje të fortë interesi.
Qyteti bregdetar i Vlorës në Shqipëri pothuajse e ka dyfishuar popullaritetin që nga viti 2023.
Madeira, e cila u shpall nga Tripadvisor si destinacioni më në trend për këtë vit, po tërheq gjithashtu interes nga udhëtarët holandezë dhe britanikë./ Euronews
