Ekspozitë me vezët e Pashkës, artistët nga disa vende bëhen bashkë në Korçë
Një ekspozitë ndryshe është hapur në qytetin e Korçës. Me rastin e festës së Pashkës, artistë të huaj nga vende si Ukraina, Rumania dhe Polonia kanë sjellë vezët e tyre të dekoruara në një ekspozitë të veçantë në qytetin juglindor. Kuratorja Maria Shukulli jep dhe detaje se si u realizua kjo ide.
“Kjo është ekspozita e parë që ndodh jo vetëm në Shqipëri por e ne rajonin e Ballkanit, pasi kjo traditë është e përqendruar në Europë si Ukraine, Poloni, Rumani, aty ku grumbulluam vezët. Të veçantë e bën fakti që veza shfaq fillimin e ri, brenda këtij simboli fshihet botë e tërë. Diçka e vogël mban botë të tërë kuptimesh. U zgjodh Korça pasi të gjithë e dinë si festohen pashkët në Korçë, dhuratë për qytetin, tha Maria Shukulli.
Mitropoliti i Korçës, hirësia i tij Anastasi tregoi se kuptimi i vezës flet mbi jetën, ashtu siç flet për jetën e ringjallur të Krishtit Jezus.
“Veza është simbol i jetës, i lyejmë të kuqe për të simbolizuar se nga varri I Krishtit nisi jetë e re dhe e gëzueshme. Ka tradita të shumta që e caktojnë si u vendos në këtë kuptim sot por dua të ngelemi tek gëzimi. Ashtu siç zogu çan vezën nga brenda e del jashtë, kështu Krishti doli jashtë nga varri e solli jetën e re”, u shpreh Mitropoliti i Korçës, hirësia i tij Anastasi.
Ekspozita do të qëndrojë e hapur për disa ditë, ndërsa synon të kthehet në një traditë për qytetin e Korçës./vizionplus.tv
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.