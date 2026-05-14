Ekstradohet nga Greqia trafikanti i fëmijëve, çfarë ndodhi në vitet 2001-2002
14 maj 2026 – Interpol Tirana ka ekstraduar këtë të enjte nga Greqia një person të dënuar nga Gjykata e Durrësit, me 18 vjet burg, për veprën penale “Trafikimi i fëmijëve”, nëpërmjet dhunës, kryer në bashkëpunim.
Siç raporton gazetari i Klan News, Besar Bajraktaraj, shtetasi M.S., gjatë periudhës 2001-2002, në bashkëpunim me shtetas të tjerë, ka trafikuar nga Shqipëria në Greqi, fëmijë të cilët janë shfrytëzuar për lypje, në rrugët e Athinës, nëpërmjet presionit dhe kontrollit.
Përveç tij, raportohet edhe një ekstradim tjetër nga Gjermania. Do të vuajë dënimin në Shqipëri një person i dënuar me me 8 vjet e 10 muaj burgim, për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve.
