Elbasani prezanton afrimin e fundit në merkato
Elbasani prezanton afrimin e fundit në merkato. Cheikh Gueye është lojtari më i ri i Elbasanit. Mesfushori ka firmosur për 3 vite me klubin verdheblu.
“Gueye vjen në Elbasan pas eksperiencës në elitën e Senegalit me Diambars.
Mesfushori i datëlindjes 2007 gjithashtu është kontigjent i moshave U-17 të kombëtares senegaleze dhe ka firmosur me ekipin tonë për 3 vite”, shkruhet në njoftimin e klubit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.