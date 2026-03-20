☁️
Tiranë 13°C · Vranët 20 March 2026
S&P 500 6,536 ▼1.07%
DOW 45,758 ▼0.57%
NASDAQ 21,730 ▼1.63%
NAFTA 98.22 ▲2.79%
ARI 4,559 ▼1.02%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1542 EUR/GBP 0.8630 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 96.0665 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4641 EUR/TRY 51.1519 EUR/JPY 182.71 EUR/CAD 1.5849
₿ CRYPTO
BTC $69,716 ▼ -0.07% ETH $2,129 ▲ +0.18% XRP $1.4330 ▼ -0.13% SOL $88.4700 ▲ +0.49%
20 Mar 2026
Breaking
Chuck Norris, ylli i filmit “Walker, Texas Ranger” dhe artisti i arteve marciale, ndërron jetë në moshën 86 vjeç Eliminimi i disa figurave kryesore të regjimit iranian – Reagon lideri i ri suprem, Mojtaba Khamenei Ilir Meta: Burgun nuk e shoh si pengesë, por si test Qeveria ul akcizën e naftës me 20%, sa pritet të bjerë çmimi në treg Irani intensifikon sulmet me raketa ndaj Jerusalemit
Menu
Bota

Eliminimi i disa figurave kryesore të regjimit iranian – Reagon lideri i ri suprem, Mojtaba Khamenei

· 2 min lexim
Mojtaba Khamenei, djali i udhëheqësit suprem iranian të vrarë, Ajatollah Ali Khamenei, merr pjesë në një demonstratë për të shënuar Ditën e Jerusalemit në Teheran.

Udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, ka deklaruar se siguria duhet t’u mohohet të gjithë armiqve të vendit, pas vrasjes së një ministri të lartë të inteligjencës në Teheran në fillim të kësaj jave.

“Siguria mund t’u mohohet armiqve të brendshëm dhe të jashtëm dhe t’u garantohet të gjithë bashkatdhetarëve tanë”, u shpreh Khamenei, i cili nuk është shfaqur publikisht që kur u zgjodh për të pasuar të atin më 9 mars.

Izrael shënjestroi ministrin iranian të Inteligjencës, Esmail Khatib, në një sulm gjatë natës së të martës, një ditë pasi vrau një zyrtar të lartë të sigurisë së vendit, Ali Larijani.

Në mesazhin e tij, dërguar presidentit Masoud Pezeshkian, Khamenei e përshkroi Khatibin si një “veteran me shërbim të gjatë dhe të përkushtuar” dhe theksoi se “mungesa e tij duhet të kompensohet përmes përpjekjeve të dyfishta” të Ministrisë së Inteligjencës.

Irani ka humbur dhjetëra zyrtarë dhe komandantë të lartë që nga fillimi i konfliktit me Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara në fund të shkurtit.

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, sugjeroi më herët gjatë javës se vetë Mojtaba Khamenei kishte pësuar lëndime të lehta në sulmet izraelite në Teheran, por më pas ishte rikuperuar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu