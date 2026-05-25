Kronika

Elton Alushi dha dorëheqjen, Oliger Torba komandohet Drejtori i Policisë Tiranë

· 1 min lexim

Pas dorëheqjes së Elton Alushit nga drejtimi i Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, në krye të bluve të kryeqytetit është komanduar Oliger Torba.

Burime bëjnë me dije se vendimi është marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, ndërsa pritet që në orët në vijim të ketë edhe një njoftim zyrtar lidhur me ndryshimet në drejtimin e Policisë së Tiranës.

Elton Alushi kishte drejtuar Policinë e Tiranës prej afro dy vitesh, ndërsa ende nuk dihen shkaqet që çuan në paraqitjen e dorëheqjes së tij.

