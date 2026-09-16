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Konflikti SHBA - Iran

Emiratet e Bashkuara Arabe dënojnë sulmet e Huthi-t ndaj Arabisë Saudite: “përshkallëzim i rrezikshëm”

· 2 min lexim

Emiratet e Bashkuara Arabe kanë dënuar sulmet e fundit të Huthi-t ndaj Arabisë Saudite, duke thënë se qëndrojnë në solidaritet me fqinjin e tyre — edhe pse dy fuqitë e Gjirit kanë qenë në mosmarrëveshje për disa çështje rajonale, përfshirë Jemenin.

Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Emirateve i dënoi “në termat më të ashpër” sulmet e grupit Huthi, duke i quajtur përshkallëzim të rrezikshëm dhe kërcënim për sigurinë rajonale. Deklarata rithekson mbështetjen e Emirateve për të gjitha masat që Arabia Saudite merr për të ruajtur sigurinë dhe stabilitetin e saj.

Dënimi i Emirateve vjen pasi Arabia Saudite njoftoi se kishte interceptuar dronë dhe raketa të shumta të Huthi-t. Vetëm një ditë më parë, edhe Katari kishte dënuar ashpër sulmet e Huthi-t ndaj Mbretërisë, duke i quajtur “shkelje flagrante të sovranitetit”.

Avion luftarak saudit F-15
Avion luftarak saudit F-15. Arabia Saudite thotë se ka interceptuar dronë dhe raketa të Huthi-t.

Sulmet e Huthi-t ndaj Arabisë Saudite janë intensifikuar ndjeshëm në ditët e fundit, teksa grupi i mbështetur nga Irani ka zgjeruar kontrollin mbi brigjet e Detit të Kuq dhe ka goditur infrastrukturën energjetike saudite, përfshirë tubacionin strategjik Lindje-Perëndim. Rijadi është përgjigjur me dhjetëra sulme ajrore në ditë ndaj pozicioneve të Huthi-t në Jemen.

Përshkallëzimi vjen në një moment kritik për rajonin: Ngushtica e Hormuzit mbetet praktikisht e bllokuar, çmimet e naftës kanë kaluar 130 dollarë për fuçi për disa ngarkesa fizike në Evropë, dhe Këshilli i Sigurimit i OKB-së u mblodh urgjentisht për krizën në Bab al-Mandeb.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/15/iran-war-live-centcom-refutes-iran-claim-supertanker-hit-hormuz-mines

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