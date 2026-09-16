Zyra Buxhetore e Kongresit: Lufta me Iranin i ka shteruar rëndë raketat mbrojtëse të SHBA-së — zëvendësimi kushton 28 miliardë dollarë
Shtetet e Bashkuara kanë konsumuar nga gjysma deri në dy të tretat e stoqeve të disa raketave kyçe të mbrojtjes ajrore në luftën kundër Iranit, ka zbuluar Zyra Buxhetore e Kongresit (CBO), agjencia jopartiake që kryen analiza kostosh për ligjvënësit amerikanë.
Sipas vlerësimit, konsumi prek raketat Patriot, THAAD, SM-3 dhe SM-6 — sistemet kryesore që SHBA-ja ka përdorur për të mbrojtur bazat e saj dhe aleatët në Lindjen e Mesme nga raketat dhe dronët iranianë. Agjencia federale paralajmëron se rindërtimi i stoqeve të shteruara do të kërkojë vite.
Sipas Reuters-it, zëvendësimi i raketave mbrojtëse do të kushtojë rreth 28 miliardë dollarë. Zyra Buxhetore thotë se shterimi i arsenalit e lë SHBA-në të prekshme ndaj kërcënimeve të tjera, në një kohë kur Pentagoni përballet me mungesa strategjike të municioneve.
Gjetjet vijnë në të njëjtën ditë kur Zyra Buxhetore publikoi edhe vlerësimin e kostos së përgjithshme të luftës: 38 miliardë dollarë deri tani, me një rritje të parashikuar prej 3 miliardë dollarësh në muaj. Shumica e kostove rrjedhin nga konsumi i shpejtë i municioneve, dhe agjencia vlerëson se mund të duhen pesë vjet për të rimbushur stoqet.
Raporti i Pentagonit, i publikuar të dielën nga inspektori i përgjithshëm i Departamentit të Mbrojtjes, kishte zbuluar më herët se sulmet iraniane dëmtuan ose shkatërruan qindra ndërtesa në bazat amerikane në tetë vende të Lindjes së Mesme, ndërsa lufta — tashmë në muajin e shtatë — ka kushtuar të paktën 33.4 miliardë dollarë deri më 29 qershor.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/15/iran-war-live-centcom-refutes-iran-claim-supertanker-hit-hormuz-mines
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