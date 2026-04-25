S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 %
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013 EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
Conference League

Europa & Conference League: Mësohen gjysmëfinalistët e parë. Ekipi i Bundesligës turpëron spanjollët e Celta Vigo

Freiburg është ekipi i parë që siguron biletën për në gjysmëfinale. Ekipi i Bundesligës ka fituar edhe në ndeshjen e kthimit 1-3 ndaj spanjollëve të Celta Vigo.

Gjermanët shkojnë në gjysmëfinale me rezultatin e përgjithshëm 6-1, pasi në shtëpi fituan 3-0 një javë më parë. Përsa i përket takimit të sotëm, golat u shënuan nga Igor Matanovic dhe dopietë e japonezit Yuito Suzuki. Në orën 21:00 luhen çerekfinalet e tjera: Aston Villa-Bologna, Betis-Braga dhe Nottingham-Porto.

Shakhtar Donetsk është gjysmëfinalisti i parë në Conference League. Ukrainasit eliminuan holandezët e AZ Alkmaar. Takimi i parë përfundoi 3-0 për Shakhtar, takimi i kthimit u mbyll në barazim 2-2. Në orën 21:00 luhen çerekfinalet e tjera: AEK-Rayo Vallecano, Fiorentina-Crystal Palace dhe Strasbourg-Mainz.

