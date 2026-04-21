Evakuohet aeroporti i Groenlandës pas kërcënimit me bombë, arrestohet një person
Autoritetet evakuuan aeroportin në kryeqytetin e Groenlandës, Nuuk, pas një kërcënimi me bombë dhe arrestuan një person në lidhje me hetimin, tha policia.
Ndërkohë, policia tha se nuk kishin gjetur ndonjë objekt të rrezikshëm në ambientet e aeroportit dhe se po vazhdonin hetimet e mëtejshme.
Incidentet e këtij lloji konsiderohen jashtëzakonisht të rralla në Groenlandë, një ishull i madh gjysmë-autonom Arktik që është pjesë e Mbretërisë së Danimarkës.
