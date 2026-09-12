“Farsa është në ditët e fundit”- Në prag të vendimit për Thaçin, reagon Rama: Liri për çlirimtarët! Hashimi do tr
Kryeministri Edi Rama ka reaguar sot (12 shtator) mbi zhvillimet e fundit nga Haga dhe për vendimin që pritet të merret më 16 shtator për ish-kryeministrin e Kosovës, Hashim Thaçi, i cili po gjykohet në Dhomat e Specializuara në Hagë, si dhe tre ish-luftëtarët e tjerë të UÇK.
Në një postim në rrjetet sociale, Rama shprehet se “farsa është në ditët e fundit” dhe përcjell mbështetjen e tij për Thaçin, duke theksuar se liria dhe e vërteta e tij nuk mund t’i merren.
“Liri për çlirimtarët! Farsa është në ditët e fundit dhe gjithçka pret njeriu nga autorët e saj, por siç e ka thënë vetë Hashimi, lirinë nuk ia merr dot askush, askund, e ashtu siç Kosova triumfoi duke besuar te liria edhe kur s’kishte askënd e asgjë përpos etjes së vet për liri, ashtu do të triumfojë edhe Hashim Thaçi me forcën e të vërtetës së tij, të cilën vitet e burgut veç e kanë bërë më të madhe bashkë me mbështetjen e krejt shqiptarisë”, shkruan Rama.
Reagimin e tij kryeministri e shoqëron edhe me një video-postim me pamje nga protestat në mbështetje të Thaçit dhe të tjerëve.
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