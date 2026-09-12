“Farsa është në ditët e fundit”, Rama: Thaçi do të triumfojë me forcën e të vërtetës
Kryeministri Edi Rama ka reaguar në rrjetet sociale në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së në Hagë teksa procesi gjyqësor ndodhet në ditët e fundit.
Teksa e cilëson situatën si një “farsë” në ditët e fundit, kryeministri shprehet se Hashim Thaçi do të triumfojë përmes së vërtetës së tij.
“Farsa është në ditët e fundit dhe gjithçka pret njeriu nga autorët e saj, por siç e ka thënë vetë Hashimi, lirinë nuk ia merr dot askush, askund, e ashtu siç Kosova triumfoi duke besuar te liria edhe kur s’kishte askënd e asgjë përpos etjes së vet për liri, ashtu do të triumfojë edhe Hashim Thaçi me forcën e të vërtetës së tij, të cilën vitet e burgut veç e kanë bërë më të madhe bashkë me mbështetjen e krejt shqiptarisë’, shkruan Rama.
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