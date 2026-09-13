Fasule tradicionale shqiptare — gjella kombëtare me fasule pllaqi
Gjellë e ngrohtë dhe e thjeshtë me fasule pllaqi, domate dhe spec — receta klasike shqiptare që shijohet me bukë të freskët.
Përbërësit (për 4–6 porcion)
- 500 g fasule pllaqi
- 2 qepë të mesme, të grira hollë
- 3 thelpinj hudhër
- 3 lugë gjelle vaj ulliri
- 2 domate të pjekura (ose 400 g domate të konservuara), të grira
- 1 lugë çaji spec i kuq (paprikë)
- 1 lugë çaji piper i kuq djegës (sipas dëshirës)
- 1 lugë çaji rigon
- 1 fletë dafine
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- Majdanoz i freskët për shërbim
- Bukë fshati për shoqërim
Hapat e përgatitjes
- Laj fasulet dhe zhyti në ujë të ftohtë për të paktën 8 orë (ose gjatë gjithë natës). Kulloji dhe shpëlaji.
- Vër fasulet në tenxhere me ujë të ftohtë, lër të ziejnë 10 minuta, pastaj kullo ujin e parë.
- Shto ujë të freskët që i mbulon mirë dhe gatuaj për rreth 40–50 minuta derisa të zbuten, por të mos shpërbëhen. Kullo pjesën më të madhe të ujit, duke lënë pak lëng.
- Në një tigan të thellë, skuq qepën në vaj ulliri derisa të zbutet dhe të marrë ngjyrë të artë (rreth 8–10 minuta). Shto hudhrën dhe specin e kuq, përziej për një minutë.
- Shto domatet e grira, dafinën, rigonin, kripën dhe piperin. Lër salcën të ziejë për 10–15 minuta derisa të trashët.
- Shto fasulet e ziera në salcë dhe përziej butësisht. Gatuaj së bashku për 15–20 minuta në zjarr të ulët që shijet të përzihen; shto pak ujë nëse thahet.
- Hiqe nga zjarri, spërkat me majdanoz të freskët dhe shërbeje të nxehtë me bukë fshati.
Koha: Përgatitja: 15 minuta (plus 8 orë zhytje) • Gatimi: 1 orë 15 minuta • Porcione: 4–6
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