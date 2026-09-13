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13 Sep 2026
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Receta gatimi

Fasule tradicionale shqiptare — gjella kombëtare me fasule pllaqi

Gjellë e ngrohtë dhe e thjeshtë me fasule pllaqi, domate dhe spec — receta klasike shqiptare që shijohet me bukë të freskët.

· 2 min lexim

Përbërësit (për 4–6 porcion)

  • 500 g fasule pllaqi
  • 2 qepë të mesme, të grira hollë
  • 3 thelpinj hudhër
  • 3 lugë gjelle vaj ulliri
  • 2 domate të pjekura (ose 400 g domate të konservuara), të grira
  • 1 lugë çaji spec i kuq (paprikë)
  • 1 lugë çaji piper i kuq djegës (sipas dëshirës)
  • 1 lugë çaji rigon
  • 1 fletë dafine
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • Majdanoz i freskët për shërbim
  • Bukë fshati për shoqërim

Hapat e përgatitjes

  1. Laj fasulet dhe zhyti në ujë të ftohtë për të paktën 8 orë (ose gjatë gjithë natës). Kulloji dhe shpëlaji.
  2. Vër fasulet në tenxhere me ujë të ftohtë, lër të ziejnë 10 minuta, pastaj kullo ujin e parë.
  3. Shto ujë të freskët që i mbulon mirë dhe gatuaj për rreth 40–50 minuta derisa të zbuten, por të mos shpërbëhen. Kullo pjesën më të madhe të ujit, duke lënë pak lëng.
  4. Në një tigan të thellë, skuq qepën në vaj ulliri derisa të zbutet dhe të marrë ngjyrë të artë (rreth 8–10 minuta). Shto hudhrën dhe specin e kuq, përziej për një minutë.
  5. Shto domatet e grira, dafinën, rigonin, kripën dhe piperin. Lër salcën të ziejë për 10–15 minuta derisa të trashët.
  6. Shto fasulet e ziera në salcë dhe përziej butësisht. Gatuaj së bashku për 15–20 minuta në zjarr të ulët që shijet të përzihen; shto pak ujë nëse thahet.
  7. Hiqe nga zjarri, spërkat me majdanoz të freskët dhe shërbeje të nxehtë me bukë fshati.

Koha: Përgatitja: 15 minuta (plus 8 orë zhytje) • Gatimi: 1 orë 15 minuta • Porcione: 4–6

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