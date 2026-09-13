Sarmë tradicionale shqiptare — gjethe lakre të mbushura me oriz dhe mish të grirë
Një nga shijet më ngrohëse të dimrit shqiptar, sarma me lakër është gjellë që mblidhte familjen rreth tryezës: gjethe lakre turshi ose të freskëta, të mbushura me mish të grirë, oriz dhe qepë, të ziera ngadalë derisa të bëhen të buta si gjalpë. Ja receta autentike.
Përbërësit (për 6–8 persona):
- 1 kokërr lakër e madhe (turshi ose e freskët)
- 500 g mish i grirë (viçi ose i përzier)
- 150 g oriz
- 2 qepë të mëdha, të grira imët
- 2 lugë vaj ulliri ose gjalpë
- 1 lugë çaji paprika e ëmbël
- 1 lugë çaji kripë
- 1/2 lugë çaji piper i zi
- 1 lugë çaji nenexhik i tharë (opsionale)
- 500 ml lëng mishi ose ujë të nxehtë
- 2 lugë salcë domatesh (opsionale)
Hapat e përgatitjes:
- Përgatit lakrën: nëse përdor lakër turshi, laje gjethet me ujë të ftohtë që të hiqet kripa e tepërt. Nëse përdor lakër të freskët, zieji gjethet 3–4 minuta në ujë me kripë derisa të zbuten, pastaj kulloji.
- Skuq qepën në vaj derisa të zbutet. Shto mishin e grirë dhe kavërdis 5 minuta. Shto orizin, paprikën, kripën, piperin dhe nenexhikun; përziej dhe hiqe nga zjarri.
- Hiq pjesën e trashë të bishtit nga çdo gjethe lakre. Vendos 1–2 lugë mbushje në qendër, palos anët dhe rrotulloje si role.
- Rreshto sarmët të ngjeshura në një tenxhere të thellë, me bashkimin poshtë. Mbuloji me lëngun e mishit; nëse do, shto salcën e domateve.
- Vendos një pjatë të përmbysur sipër që të mos hapen gjatë zierjes. Zie në zjarr të ulët rreth 60 minuta, derisa gjethet të jenë të buta dhe orizi të jetë i zier.
- Servir të ngrohta, me kos ose salcë kosi.
Koha: Përgatitja ~30 minuta; Gatimi ~60 minuta. Porcionet: 6–8 persona.
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