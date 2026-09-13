Mantı turke — tortelina të vogla me mish të grirë, kos dhe gjalpë me spec
Tortelina turke të vogla sa një lugë çaji, të mbushura me mish të grirë e qepë, të ziera dhe të servirura me kos hudhre dhe gjalpë të skuqur me spec të kuq — një nga pjatat më të dashura të kuzhinës osmane.
PËRBËRËSIT
Për brumin:
- 500 g miell gruri
- 2 vezë
- 1 lugë çaji kripë
- 150–200 ml ujë të vakët
Për mbushjen:
- 300 g mish viçi i grirë
- 1 qepë mesatare, e grirë shumë hollë
- 1 lugë çaji kripë
- 1/2 lugë çaji piper i zi
- 1/2 lugë çaji rigon i thatë (opsionale)
Për servirjen:
- 500 g kos natyral
- 2–3 thelpinj hudhër, të shtypur
- 100 g gjalpë
- 1 lugë gjelle pastë domateje
- 1 lugë çaji spec i kuq i bluar (paprika)
- Nenexhik i thatë, për spërkatje
- Kripë sipas shijes
HAPAT E PËRGATITJES
- Në një tas të madh përziej miellin me kripën, shto vezët dhe ujin gradualisht dhe gatuaj për rreth 10 minuta, derisa të përfitosh një brumë të fortë dhe elastik. Mbuloje me leckë dhe lëre të pushojë 30 minuta.
- Ndërkohë përgatit mbushjen: në një tas përziej mishin e grirë me qepën e grirë hollë, kripën, piperin e zi dhe rigonin. Përzieje mirë me duar.
- Ndaj brumin në topa të vegjël dhe hap secilin me okllai në petë shumë të hollë (rreth 2 mm).
- Preje petën në katrorë të vegjël 3–4 cm. Vendos në qendër të secilit katrorë një sasi të vogël mbushjeje (rreth 1/2 lugë çaji).
- Mbyll katrorët duke i bashkuar cepet kundrejt njëri-tjetrit, si një zarf i vogël, dhe shtyp skajet mirë që të mos hapen gjatë zierjes.
- Zie një tenxhere të madhe me ujë të kripur. Shto mantët me kujdes dhe zieji për 8–10 minuta, derisa të dalin në sipërfaqe. Kulloji.
- Përziej kosin me hudhrën e shtypur dhe pak kripë.
- Në një tigan shkrij gjalpin, shto pastën e domates dhe specin e kuq të bluar; skuqi për 1–2 minuta derisa të marrë ngjyrë të bukur të kuqe.
- Servo: vendos mantët e ziera në pjata të thella, hidh sipër kosin me hudhër, pastaj gjalpin e skuqur me spec, dhe spërkati me nenexhik të thatë. Shërbeje menjëherë të ngrohtë.
Koha e përgatitjes: 45 minuta (+ 30 minuta pushim i brumit)
Koha e gatimit: 15 minuta
Porcione: 4–6
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