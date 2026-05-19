Filipçe: Pensionistët, punëtorët dhe të rinjtë janë lënë vetë në kohë krize
“Pensionistët, punëtorët dhe të rinjtë janë gënjyer dhe janë lënë vetëm në një krizë”, tha kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, në një paraqitje në emisionin 360 Gradë.
Filipçe theksoi se për dy vjet qeveria nuk ka treguar rezultate që do ta bënin jetën më të lehtë për qytetarët.
“Më tregoni një sektor, një kategori qytetarësh, përveç atyre në pushtet, që janë të kënaqur me këtë lloj qeverisjeje. Pensionistët, si janë të kënaqur? Njerëzit janë gënjyer. A morën rritje? Kjo nuk është e vërtetë. Nuk morën një rritje të përshtatshme. Morën dy rritje lineare prej dy mijë e gjysmë denarë secila, dhe pastaj paratë e tjera u shkurtuan. Tani rritja, e cila është çështje nëse do ta marrin, duhet të jetë vetëm një mijë denarë”, tha Filipçe.
Ai theksoi se, sipas modelit të LSDM-së, kategoria më e ulët e pensionistëve duhet të kishte marrë rreth 1,500 denarë, dhe më e larta rreth 3,000 denarë.
“Paratë e tyre u vodhën sepse nuk janë në buxhet. Boshllëku në fondin e pensioneve është rritur nga tridhjetë në 50 përqind”, theksoi Filipçe.
