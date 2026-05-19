S&P 500 7,403 ▼0.07%
DOW 49,686 ▲0.32%
NASDAQ 26,091 ▼0.51%
NAFTA 102.49 ▼1.81%
ARI 4,571 ▲0.28%
EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980
BTC $77,123 ▼ -1.48% ETH $2,137 ▼ -2.32% XRP $1.3935 ▼ -1.78% SOL $85.5600 ▼ -1.26%
Kronika

Plagosja e efektivit në Kuçovë, detaje të reja nga ngjarja! Identifikohet autori (EMRI)

· 2 min lexim

Detaje të reja janë zbardhur nga plagosja e efektivit të policisë në Kuçovë. Mësohet se 45-vjeçari Zamir Skënderi ka plagosur me armën e shërbimit efektivin 20-vjeçar, Arsen Toska.

Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e sotme në dalje të fshatit Kutalli të bashkisë Dimal. Ai rezulton me precedentë të mëparshëm penal dhe shoqërimi i tij erdhi pasi Skënderi më parë ishte konfliktuar në ambjentet e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Fier.

Tre efektivët e policisë ishin duke u kthyer bashkë me personin e shoqëruar, kur në aksin nacional Fier-Dimal, në dalje të fshatit Kutalli ndodhi ngjarja. Skënderi i cili ishte i ulur në sediljen e pasme të makinës me efektivin Toska i mori armën dhe plagosi me pistoletë në kofshë.

Në përpjekje për t’u larguar nga vendngjarja, ai u arrestuar nga dy efektivët e tjerë që ndodheshin në makinë. Polici i plagosur është transportuar me ambuancë drejt Spitalit Rajonal Berat, ku pasi ka marrë ndihmën e parë mjekësore.

Më pas ai është transportuar drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Në vendngjarje kanë shkuar efektivë të shumtë policie të DVP-së Berat si dhe inspektorët e AMP-së, që po kryejnë veprimet hetimore në vendngjarje.

