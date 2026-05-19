“Tentoi ta godiste veturën time”, Lushtaku paralajmëron padi ndaj Kurtit: Po vazhdon me gënjeshtra e shpifje
Kryetari i Skenderaj, Sami Lushtaku, ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit Albin Kurti, duke i cilësuar ato si “gënjeshtra dhe shpifje publike”.
Përmes një reagimi publik, Lushtaku ka thënë se Kurti po pretendon në mënyrë të pavërtetë për një “tentativë sulmi me makinë” në Skenderaj gjatë vitit të kaluar.
Sipas tij, për rastin ekziston raport zyrtar policor dhe pamje të kamerave të sigurisë, ku – siç ka deklaruar – është konstatuar se nuk ka pasur asnjë rrezik për sigurinë në komunikacion dhe se rasti është mbyllur nga organet kompetente.
“Meqë po vazhdon me shpifje e sulme ndaj meje, nga nesër do të inicioj padi për këtë çështje”, ka shkruar Lushtaku.
Ai ka kritikuar edhe qeverisjen e Kurtit, duke thënë se pas gjashtë vitesh në pushtet, Kosovës nuk i ka lënë “asnjë projekt madhor”, por vetëm “propagandë, përçarje dhe viktimizim politik”.
“Mjaft më!”, përfundon reagimi i Lushtakut.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.