☀️
Tiranë 32°C · Kthjellët 27 May 2026
S&P 500 7,519 ▲0.61%
DOW 50,462 ▼0.23%
NASDAQ 26,656 ▲1.19%
NAFTA 88.46 ▼5.78%
ARI 4,476 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $75,892 ▼ -1.56% ETH $2,084 ▼ -1.66% XRP $1.3358 ▼ -1.29% SOL $84.2500 ▼ -1.07%
S&P 500 7,519 ▲0.61 % DOW 50,462 ▼0.23 % NASDAQ 26,656 ▲1.19 % NAFTA 88.46 ▼5.78 % ARI 4,476 ▼1.29 % S&P 500 7,519 ▲0.61 % DOW 50,462 ▼0.23 % NASDAQ 26,656 ▲1.19 % NAFTA 88.46 ▼5.78 % ARI 4,476 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
27 May 2026
Breaking
Kallëzim penal dhe procedurë disiplinore ndaj një polici në Manastir për shpërdorim të detyrës zyrtare Gjatë vitit 2025, në Maqedoninë e Veriut kanë diplomuar 7.612 studentë U plagos gjatë operacionit antidrogë, Hita viziton te Trauma efektivin e Korçës: Të jesh në shërbim të qytetarëve ka sakrificë Sekretarja e Përgjithshme e EEP shkon në selinë e PD, takohet me Berishën (VIDEO) Haxhiu takim me kongresistët amerikanë: NATO-ja, siguri afatgjatë për Kosovën
Menu
Maqedonia

Kallëzim penal dhe procedurë disiplinore ndaj një polici në Manastir për shpërdorim të detyrës zyrtare

· 2 min lexim

Ministria e Brendshme do të ndërmarrë masa kundër një oficeri policie i cili kërkoi që gjoba e parkimit të vëllait të tij për parkim të paligjshëm të anulohet në një kompani lokale në Manastir.

Një kallëzim penal është ngritur kundër I.D. për shpërdorim të detyrës dhe autoritetit zyrtar.

“I.D., duke punuar si “oficer policie i ri” në Stacionin e Policisë së Manastirit më 25.03.2026 rreth orës 17:00, gjatë një periudhe kur nuk ishte në punë, shkoi në ambientet e PE për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e një zone parkimi publik dhe rregullimin dhe organizimin e transportit publik lokal të udhëtarëve në Komunën e Manastirit, u prezantua si oficer policie dhe paraqiti një kërkesë për anulimin e një urdhri pagese për parkim të paligjshëm të një automjeti motorik pasagjerësh “Audi”, në pronësi të vëllait të tij, dhe në seksionin “shpjegim i arsyes së anulimit të urdhrit” shkroi me shkrimin e tij: Ministria e Brendshme.

Me veprimin e mësipërm, ai bëri një deklaratë të rreme se automjeti ishte pronë e Ministrisë së Brendshme, duke i mashtruar kështu punonjësit e parkingjeve me qëllim që të përjashtoheshin nga pagesa e gjobës.

Departamenti i Kontrollit të Brendshëm, Hetimeve Penale dhe Standardeve Profesionale gjithashtu do të paraqesë një propozim për të filluar një procedurë kundër I.D.-së për të përcaktuar përgjegjësinë disiplinore”, njoftojnë nga MPB./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë