Kallëzim penal dhe procedurë disiplinore ndaj një polici në Manastir për shpërdorim të detyrës zyrtare
Ministria e Brendshme do të ndërmarrë masa kundër një oficeri policie i cili kërkoi që gjoba e parkimit të vëllait të tij për parkim të paligjshëm të anulohet në një kompani lokale në Manastir.
Një kallëzim penal është ngritur kundër I.D. për shpërdorim të detyrës dhe autoritetit zyrtar.
“I.D., duke punuar si “oficer policie i ri” në Stacionin e Policisë së Manastirit më 25.03.2026 rreth orës 17:00, gjatë një periudhe kur nuk ishte në punë, shkoi në ambientet e PE për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e një zone parkimi publik dhe rregullimin dhe organizimin e transportit publik lokal të udhëtarëve në Komunën e Manastirit, u prezantua si oficer policie dhe paraqiti një kërkesë për anulimin e një urdhri pagese për parkim të paligjshëm të një automjeti motorik pasagjerësh “Audi”, në pronësi të vëllait të tij, dhe në seksionin “shpjegim i arsyes së anulimit të urdhrit” shkroi me shkrimin e tij: Ministria e Brendshme.
Me veprimin e mësipërm, ai bëri një deklaratë të rreme se automjeti ishte pronë e Ministrisë së Brendshme, duke i mashtruar kështu punonjësit e parkingjeve me qëllim që të përjashtoheshin nga pagesa e gjobës.
Departamenti i Kontrollit të Brendshëm, Hetimeve Penale dhe Standardeve Profesionale gjithashtu do të paraqesë një propozim për të filluar një procedurë kundër I.D.-së për të përcaktuar përgjegjësinë disiplinore”, njoftojnë nga MPB./Telegrafi/
