Fitoi trofeun e 40-të, Guardiola mediton largimin
Krenar, Arsenal, Bayern dhe mbase Barça janë skuadrat më të mira të Europës!
Pep Guardiola fitoi dje titullin e 40-të në karrierë dhe të 19-in me Manchester City-n. “Carabao Cup” i këtij viti ishte i veçantë për trajnerin spanjoll, i cili pranoi se e vlerësonte shumë duke parë shkallën e vështirësisë që kishte për të bërë të vetën këtë finale.
“Jam i lumtur dhe krenar sepse kemi mundur njërën prej skuadrave më të mira të Europës. Arsenal, Bayern dhe mbase edhe Barça janë skuadrat më të mira të këtij sezoni”, tha Guardiola. Ky sukses mund të mos mjaftojë për të bërë që 55-vjeçari të ndryshojë mendje e të largohet në fund të sezonit nga “Etihad Stadium”. Edhe pse ka një kontratë më City-n deri në 2027-ën, Guardiola po mendon që të largohet pasi kërkon që t’i dedikojë më shumë kohë familjes. Në triumfin e djeshëm ai u pa duke ndarë gëzimin me vajzën e tij më të madhe, Maria.
The post Fitoi trofeun e 40-të, Guardiola mediton largimin: Krenar, Arsenal, Bayern dhe mbase Barça janë skuadrat më të mira të Europës! appeared first on RTSH.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.