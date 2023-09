Fitore madhështore, Asani dhe Daku i hapin derën e Euro 2024 Shqipërisë

Në momentin më të vështirë, ashtu si në Pragë, Jasir Asani nxorri nga repertori një perlë dhe më pas me fillimin e së dytës skuadra vuajti edhe më shumë por muri mbrojtës dhe bindja që nga kjo ndeshje mund të dilnin me tre pikë, i bëri kuqezinjtë të luftonin që të gjithë si një trup i vetëm duke u imponuar miqve një mbrëmje makthi sepse me këtë disfatë Polonia zbret sërish në vendin e katërt të grupit ku ligjin e bëjmë ne me 10 pikë, të ndjekur nga Çelkia dhe Moldavia me 8 e Polonia me 6.