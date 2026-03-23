Flamurtari feston 103-vjetorin e themelimit
Dita e sotme është një ditë e veçantë për Flamurtarin, pasi klubi vlonjat feston 103-vjetorin e themelimit.
“103 vite histori, krenari dhe pasion për këto ngjyra! Një emër që bashkon breza, një fanellë që mban peshën e lavdisë dhe sakrificës. Nga dje, sot dhe përjetë Flamurtari është zemra e Vlorës. Gëzuar përvjetorin Flamurtari F.C. !”, shkruhet në postimin e klubit vlonjat.
Këtë sezon Flamurtari nuk po shkëlqen në fushë, madje vlonjatët rrezikojnë seriozisht rënien nga kategoria, pasi zënë vendin e fundit në renditje.
