☀️
Tiranë 17°C · Kthjellët 19 April 2026
S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 82.59 ▼9.41%
ARI 4,880 ▲1.48%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $75,159 ▼ -0.97% ETH $2,307 ▼ -2.43% XRP $1.4171 ▼ -1.15% SOL $85.4200 ▼ -1.58%
Breaking
This New Trend Is the Exact Opposite of Quiet Luxury The Dress Trend Fashion People Still Can’t Quit The Model Off-Duty Outfit Formula That Always Works Trump paralajmëron Iranin: “Marrëveshja është shansi i fundit, përndryshe vendi do të shkatërrohet” Sistemi ‘bonus-malus’, ulet 2.5% çmimi mesatar i sigurimit të makinës
Menu
Ekonomia

FMN ul parashikimin për rritjen ekonomike të Shqipërisë, pret shtrenjtim çmimesh

· 2 min lexim

Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon se ekonomia e Shqipërisë do të rritet me 3.4 për qind deri në fund të vitit. Ky parashikim është 0.2 për qind më i

Zhvillimi i raportuar nga burimi tregon se me ulje prej 2 pikë përqindje është rishikuar dhe pritshmëria për vitin 2027, nga 3.4 për qind që ishte vlerësimi fillestar, në 3.2 për qind në vlerësimin e ri.. Në të njëjtën linjë, të dhënat e përfshira në material e lidhin këtë prirje me ndikimin që ka mbi konsumatorët, bizneset ose të ardhurat publike, në varësi të rastit.

Artikulli nënvizon gjithashtu se Rishikimi në ulje vjen në linjë me zhvillimet ndërkombëtare dhe pasigurive që janë shtuar si rrjedhojë e luftës në Lindjen e Mesme, e cila ka goditur tregjet globale të energjisë. Më tej, raportimi shton se në këto nivele, vendi ynë renditet pas Kosovës në rajon e cila do të ketë rritje 3.6%, ndërsa rënien më të madhe në pritshmëritë ekonomike shënon Serbia, me 2.8%..

Në përmbledhje, materiali i Euronews Albania e paraqet çështjen si një zhvillim me ndikim praktik në treg dhe në buxhetet familjare, duke theksuar se parashikimi i FMN qëndron në të njëjtën linjë me vlerësimin e fundit të bërë nga Banka Botërore, ndërsa Ministria e Financave ka pritshmëri më të larta, teksa deklaron se ekonomia do të rritet në rreth 4 për qind. Ndërkohë, duke iu referuar çmimeve ne tregje, FMN pret rritje të inflacionit deri në 3.7% këtë vit, nga 3% që programonte 6 muaj më parë..

Burimi: Euronews Albania

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu