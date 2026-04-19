FMN ul parashikimin për rritjen ekonomike të Shqipërisë, pret shtrenjtim çmimesh
Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon se ekonomia e Shqipërisë do të rritet me 3.4 për qind deri në fund të vitit. Ky parashikim është 0.2 për qind më i
Zhvillimi i raportuar nga burimi tregon se me ulje prej 2 pikë përqindje është rishikuar dhe pritshmëria për vitin 2027, nga 3.4 për qind që ishte vlerësimi fillestar, në 3.2 për qind në vlerësimin e ri.. Në të njëjtën linjë, të dhënat e përfshira në material e lidhin këtë prirje me ndikimin që ka mbi konsumatorët, bizneset ose të ardhurat publike, në varësi të rastit.
Artikulli nënvizon gjithashtu se Rishikimi në ulje vjen në linjë me zhvillimet ndërkombëtare dhe pasigurive që janë shtuar si rrjedhojë e luftës në Lindjen e Mesme, e cila ka goditur tregjet globale të energjisë. Më tej, raportimi shton se në këto nivele, vendi ynë renditet pas Kosovës në rajon e cila do të ketë rritje 3.6%, ndërsa rënien më të madhe në pritshmëritë ekonomike shënon Serbia, me 2.8%..
Në përmbledhje, materiali i Euronews Albania e paraqet çështjen si një zhvillim me ndikim praktik në treg dhe në buxhetet familjare, duke theksuar se parashikimi i FMN qëndron në të njëjtën linjë me vlerësimin e fundit të bërë nga Banka Botërore, ndërsa Ministria e Financave ka pritshmëri më të larta, teksa deklaron se ekonomia do të rritet në rreth 4 për qind. Ndërkohë, duke iu referuar çmimeve ne tregje, FMN pret rritje të inflacionit deri në 3.7% këtë vit, nga 3% që programonte 6 muaj më parë..
Burimi: Euronews Albania
