FOKUS – Belgjika nis testimin e sistemeve te reja të IA-së në luftën e kancerit të gjirit
BRUKSEL, 4 shtator /ATSH – AA/ – Katër klinika të gjirit në rajonin e Flandrës në Belgjikë po testojnë një sistem të inteligjencës artificiale të krijuar për të ndihmuar mjekët të parashikojnë se cili trajtim mund të jetë më i përshtatshëm për pacientët individualë me kancer gjiri, raportoi të premten transmetuesi publik në gjuhën holandeze VRT.
I zhvilluar nga RADar, qendra e të mësuarit dhe inovacionit e AZ Delta, sistemi synon t’u ofrojë mjekëve informacione shtesë në momentin e diagnostikimit, duke mundësuar potencialisht trajtim më të targetuar dhe duke ndihmuar në shmangien e procedurave të panevojshme kirurgjikale.
Sistemi i inteligjencës artificiale përpiqet të parashikojë që në fillim të trajtimit të pacientit tre faktorë kryesorë: sa ka të ngjarë që pacienti t’i përgjigjet kimioterapisë, nëse kanceri është përhapur në nyjet limfatike në sqetull dhe madhësinë e tumorit.
“Këto janë gjëra që zakonisht i zbulojmë vetëm më vonë gjatë rrjedhës së trajtimit”, ka thënë Barbara Bussels, koordinatore e klinikës së gjirit në AZ Delta.
“Nëse do ta kishim këtë informacion që në momentin e diagnostikimit, ai mund të ndihmonte për të vlerësuar më mirë se cili trajtim është më i përshtatshëm për cilin pacient”, ka shtuar ajo.
Sipas Philip Poortmans, onkolog i rrezatimit në klinikën ZAS, sistemi mund të identifikojë modele që mund të jenë të vështira për t’u zbuluar nga mjekët duke analizuar burime individuale të informacionit mjekësor.
“Përmes kësaj qasjeje, inteligjenca artificiale mund të njohë modele që janë të vështira ose madje të pamundura për t’u zbuluar me syrin e njeriut”, ka thënë Poortmans.
Një përdorim i mundshëm është parashikimi i gjasave që kanceri të përhapet në nyjet limfatike aksilare.
Parashikimet më të sakta mund t’u mundësojnë kirurgëve që t’i përshtatin më saktësisht ndërhyrjet në zonën e sqetullës sipas pacientëve individualë dhe, në disa raste, potencialisht të shmangin plotësisht ndërhyrjen kirurgjikale.
Kjo mund të zvogëlojë rrezikun e komplikimeve, përfshirë limfedemën, dhimbjen dhe kufizimin e lëvizshmërisë.
Sistemi i inteligjencës artificiale ende nuk po përdoret për të marrë vendime mbi trajtimin e pacientëve aktualë.
Që nga fillimi i qershorit, specialistët e kancerit në katër spitalet pjesëmarrëse po e vlerësojnë në mënyrë të pavarur sistemin, duke përdorur dosje historike të pacientëve për të përcaktuar nëse ai mund të përmirësojë dhe personalizojë rekomandimet për trajtimin.
Nëse rezultatet janë pozitive, modelet më premtuese të inteligjencës artificiale do të kalojnë në një fazë të mëtejshme, e cila do të përfshijë testimin në praktikën rutinë klinike.
Bussels ka shtuar se, pasi sistemi të marrë certifikimin evropian, mjeti i inteligjencës artificiale potencialisht mund të përdoret edhe në klinika të tjera të gjirit në gjithë Evropën.
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