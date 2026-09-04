Vatikani: Dëmtimi i mjedisit, “mëkat kundër krijimit dhe Krijuesit”
Dëmtimi i natyrës nuk është vetëm një problem mjedisor, por edhe një mëkat kundër krijimit dhe vetë Zotit. Kështu vlerëson Komisioni Teologjik Ndërkombëtar në një dokument të ri, të publikuar me autorizimin e Papa Leonit XIV.
Dokumenti, i titulluar “Kujdesi për shtëpinë tonë të përbashkët”, propozon që dëmet e shkaktuara ndaj planetit të cilësohen si “mëkat kundër krijimit dhe Krijuesit”. Sipas Komisionit, kjo shprehje pasqyron më qartë përgjegjësinë e njeriut sesa termat “mëkat ekologjik”.
Në dokument theksohet se mënyra se si njerëzit kujdesen për natyrën lidhet drejtpërdrejt me marrëdhënien e tyre me Zotin dhe me njëri-tjetrin. Ndotja, shkatërrimi i biodiversitetit dhe shpërdorimi i burimeve natyrore kanë pasoja veçanërisht të rënda për shtresat më të varfra.
Komisioni argumenton se dëmtimi i natyrës nënkupton edhe dëmtimin e njerëzve të tjerë, ndërsa kriza mjedisore shkakton çdo vit një numër të madh viktimash dhe nxit zhvendosjen e popullsive.
Vatikani kërkon tashmë një ndryshim jo vetëm politik dhe ekonomik, por edhe moral e shpirtëror në mënyrën se si njerëzimi sillet ndaj planetit.
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