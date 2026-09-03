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Bota

FOKUS – Gjermania akordon 250 milionë euro për riparimin e infrastrukturës energjetike të Ukrainës

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infrastrukturës energjetike të Ukrainës

– Gjermania do të kontribuojë me 250 milionë euro të tjera për riparimin urgjent të infrastrukturës energjetike të Ukrainës, njoftoi Ministria gjermane e Ekonomisë.

Ndihma synon të garantojë furnizimin me energji elektrike dhe ngrohje për popullsinë ukrainase, pavarësisht sulmeve të vazhdueshme ruse.

“Furnizimi me energji, në veçanti, mbetet një nga frontet e kësaj lufte. Prandaj, ne po mbështesim Ukrainën në mbrojtjen dhe rindërtimin e infrastrukturës së saj energjetike dhe u bëjmë thirrje të gjithë partnerëve ndërkombëtarë të shtojnë përpjekjet”, deklaroi ministrja gjermane e Ekonomisë, Katherina Reiche.

Sipas saj, mbështetja për Ukrainën po ofrohet në bashkëpunim me komunitetin gjerman të biznesit.

Përmes donacioneve të kompanive për furnizime energjetike, 1.4 milionë persona kanë rikthyer tashmë furnizimin me energji.

Në të njëjtën kohë, Gjermania po mobilizon investime private për rindërtimin e infrastrukturës energjetike ukrainase.

Rusia ka bombarduar vazhdimisht centralet elektrike dhe rrjetet energjetike të Ukrainës.

Dimrin e kaluar, miliona banorë në kryeqytetin Kiev mbetën pa ngrohje dhe me furnizim të kufizuar me energji elektrike për javë të tëra.

Sipas Ministrisë gjermane të Ekonomisë, Fondi për Mbështetjen Energjetike të Ukrainës ka mbledhur rreth 2.4 miliardë euro nga donatorë ndërkombëtarë që prej fillimit të luftës, katër vjet e gjysmë më parë.

Me një kontribut prej 810 milionë eurosh deri më tani, Gjermania është donatori më i madh i fondit. Ndihma kanalizohet përmes bankës gjermane të zhvillimit KfW.

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