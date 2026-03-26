☁️
Tiranë 17°C · Vranët 26 March 2026
S&P 500 6,592 ▲0.54%
DOW 46,429 ▲0.66%
NASDAQ 21,930 ▲0.77%
NAFTA 93.27 ▲3.27%
ARI 4,443 ▼2.4%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8652 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.9514 EUR/MKD 61.6981 EUR/RSD 117.4670 EUR/TRY 51.3822 EUR/JPY 184.28 EUR/CAD 1.5973 EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8652 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.9514 EUR/MKD 61.6981 EUR/RSD 117.4670 EUR/TRY 51.3822 EUR/JPY 184.28 EUR/CAD 1.5973
₿ CRYPTO
BTC $69,626 ▼ -2.65% ETH $2,078 ▼ -4.9% XRP $1.3751 ▼ -3.64% SOL $87.9800 ▼ -4.89%
26 Mar 2026
Breaking
Karburant më i lirë? Shpenzimet po “rrëshqasin” jashtë vendit Liberalizimi i shpifjes? Ja si standardet e BE-së përgënjeshtrojnë Gonzaton AUSTRALI: Përkeqësohet mungesa e karburantit, 500 stacione mbeten pa furnizim Britani e Madhe: Të organizohet një samit mbi sigurinë e Ngushticës së Hormuzit Rrënjët e identitetit
Menu
roze

“Forca Kosova, forca Shqipëria”, Rita Ora mbështet dy ekipet kombëtare për kualifikim në Kupën e Botës

· 2 min lexim

Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare Rita Ora ka shprehur mbështetjen e saj për kombëtaret e Kosovës dhe Shqipërisë në futboll përmes një postimi në rrjetin social Instagram.

Artistja ka ndarë një fotografi ku shfaqen flamujt e të dy vendeve, të shoqëruar me një mesazh inkurajues për futbollistët: “Paçi fat. Shpresoj të bëni histori dhe të arrini kualifikimin në Kupën e Botës”.

Në imazhin e publikuar shihen gjithashtu futbollistët e të dy përfaqësueseve, me sloganet “Forca Kosova” dhe “Forca Shqipëria”.

Kosova dhe Shqipëria përballen këtë të enjte me ndeshje vendimtare në rrugëtimin drejt Botërorit. Kosova luan ndaj Sllovakisë, ndërsa Shqipëria përballet me Poloninë, në përpjekje për të siguruar një kualifikim historik.

Mbështetja e Rita Ora për ekipet kombëtare shqiptare nuk është e re, pasi ajo shpesh ka shprehur krenarinë për origjinën e saj.

Me këtë mesazh, ajo i bashkohet valës së mbështetjes për futbollistët, duke i inkurajuar të japin maksimumin në ndeshjet vendimtare dhe të bëjnë krenarë tifozët shqiptarë kudo në botë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu