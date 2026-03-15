Formula 1:Antonelli shkruan historinë

Njëzet e katër orë pasi arriti pole position si piloti më i ri, Andrea Kimi Antonelli mori fitoren e tij të parë në Kampionatin Botëror në Shangai me një shfaqje autoriteti dhe qetësie komanduese, së pari duke menaxhuar presionin e Ferrarit dhe më pas duke “mundur” shokun e tij të skuadrës George Russell, i cili kaloi Leëis Hamilton dhe Charles Leclerc, por nuk mundi t’i afrohej Kimit.
Ishte fitorja e parë nga një pilot italian në Formula 1, njëzet vjet pas triumfit të Giancarlo Fisichella me Renault në GP të Malajzisë. Vendi i tretë në podium i shkoi Sir Leëis (podiumi i tij i parë si pilot i Ferrarit në një GP) i cili triumfoi pas një dueli të ashpër me shokun e tij të skuadrës.
Ishte një betejë e brendshme e paparë prej vitesh dhe një ogur i mirë për garat e ardhshme, megjithëse rezultati përfundimtar, ashtu si në Melbourne, ishte një-dy për Mercedes, këtë herë në të kundërt, me italianin 19-vjeçar që mori shkallën e parë të podiumit përpara Russell, i cili konfirmoi kryesimin e tij në Kampionatin e Pilotëve.
