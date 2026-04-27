EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 96.78 ▲2.52 % ARI 4,723 ▼0.38 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 96.78 ▲2.52 % ARI 4,723 ▼0.38 %
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
FOTO/ Inter, titulli 3 pikë larg, por zikaltërit mund të festojnë edhe nga divani (VIDEO)

· 2 min lexim

Inter nuk ia doli të festonte në transfertë përballë Torino-s, me ekipin e Ismajlit që i rrëmbeu një pikë pas barazimit 2-2, por titulli i 21-të në Serie A mund të vijë fundjavën e ardhshme, madje Chivu dhe të besuarit e tij mund të festojnë edhe nga divani, nëse disa kombinime shkojnë në favorin e […]

Inter nuk ia doli të festonte në transfertë përballë Torino-s, me ekipin e Ismajlit që i rrëmbeu një pikë pas barazimit 2-2, por titulli i 21-të në Serie A mund të vijë fundjavën e ardhshme, madje Chivu dhe të besuarit e tij mund të festojnë edhe nga divani, nëse disa kombinime shkojnë në favorin e tyre.

Zikaltërit gjeten golin e avantazhit në minutën e 23-të ku Dimarco futi në zonë një kros perfekt për Thuram, me francezin që kërceu mbi të gjithë duke devijuar topin në rrjetë. Në fraksionin e dytë, ishte sërish Dimarco që këtë herë hodhi në top në qendër gjatë zhvillimeve të një goditje këndi, aty ku Bisseck me kokë dyfishoi shifrat. Ky ishte asisti i 18-të sezonal për Dimarco-n duke vendosur një rekord të ri në Serie A.

Pas këtij momenti, Inter u “fik” në mënyrë të papritur, me Torinon që gjeti forcat duke u rikthyer në lojë. Në minutën e 70-të ishte Giovanni Simeone që u shkëput shpejt dhe me një prekje të lehtë kaloi portierin Sommer duke ngushtuar shifrat në 1-2. Nëntë minuta më vonë, Torino fitoi një 11-metërsh për prekje të topit me dorë në zonë. Nga pika e bardhë, Vlasic u tregua i saktë duke barazuar rezultatin në 2-2. Shifrat nuk ndryshuan deri në fund, me dy ekipet që ndanë nga një pikë pas barazimit 2-2. Ardian Ismajli, qendërmbrojtësi kuqezi, zhvilloi një 90-minutësh pozitiv i vlerësuar nga mediat me notën 7.1.

“Inter, titulli është i yti, tani mjaftojnë edhe 3 pikë”,

shkruan La Gazzetta dello Sport, në faqen e parë.

