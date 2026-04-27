FOTO/ Inter, titulli 3 pikë larg, por zikaltërit mund të festojnë edhe nga divani (VIDEO)
Inter nuk ia doli të festonte në transfertë përballë Torino-s, me ekipin e Ismajlit që i rrëmbeu një pikë pas barazimit 2-2, por titulli i 21-të në Serie A mund të vijë fundjavën e ardhshme, madje Chivu dhe të besuarit e tij mund të festojnë edhe nga divani, nëse disa kombinime shkojnë në favorin e […]
Inter nuk ia doli të festonte në transfertë përballë Torino-s, me ekipin e Ismajlit që i rrëmbeu një pikë pas barazimit 2-2, por titulli i 21-të në Serie A mund të vijë fundjavën e ardhshme, madje Chivu dhe të besuarit e tij mund të festojnë edhe nga divani, nëse disa kombinime shkojnë në favorin e tyre.
Zikaltërit gjeten golin e avantazhit në minutën e 23-të ku Dimarco futi në zonë një kros perfekt për Thuram, me francezin që kërceu mbi të gjithë duke devijuar topin në rrjetë. Në fraksionin e dytë, ishte sërish Dimarco që këtë herë hodhi në top në qendër gjatë zhvillimeve të një goditje këndi, aty ku Bisseck me kokë dyfishoi shifrat. Ky ishte asisti i 18-të sezonal për Dimarco-n duke vendosur një rekord të ri në Serie A.
Pas këtij momenti, Inter u “fik” në mënyrë të papritur, me Torinon që gjeti forcat duke u rikthyer në lojë. Në minutën e 70-të ishte Giovanni Simeone që u shkëput shpejt dhe me një prekje të lehtë kaloi portierin Sommer duke ngushtuar shifrat në 1-2. Nëntë minuta më vonë, Torino fitoi një 11-metërsh për prekje të topit me dorë në zonë. Nga pika e bardhë, Vlasic u tregua i saktë duke barazuar rezultatin në 2-2. Shifrat nuk ndryshuan deri në fund, me dy ekipet që ndanë nga një pikë pas barazimit 2-2. Ardian Ismajli, qendërmbrojtësi kuqezi, zhvilloi një 90-minutësh pozitiv i vlerësuar nga mediat me notën 7.1.
“Inter, titulli është i yti, tani mjaftojnë edhe 3 pikë”,
shkruan La Gazzetta dello Sport, në faqen e parë.
