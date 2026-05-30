FOTOLAJM/ Momenti kur Kreu i PD-së Sali Berisha voton në Kuvendin Kombëtar
Këtë të shtunë në Pallatin e Kongreseve është zhvilluar Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike. Pas miratimit të statutit nga anëtarët e Kuvendit të PD-së, ka nisur dhe procesi i votimit për anëtarët e Këshillit Kombëtar.
Është parë nga kamerat edhe momenti kur kreu i PD-së Sali Berisha ka votuar. Pranë tij shihet kreu i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi.
Tema: kryesore
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.