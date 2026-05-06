EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
BTC $82,253 ▲ +1.78% ETH $2,410 ▲ +1.42% XRP $1.4515 ▲ +3.22% SOL $89.6400 ▲ +5.66%
06 May 2026
Sporti

Fox Sport ofron punën e ëndrrave, 50 mijë dollarë për të parë të gjitha ndeshjet e Botërorit

“Kemi punën e ëndrrave tuaja!” Ky është përshkrimi që transmetuesi televiziv amerikan “Fox Sports” ka zgjedhur për një nga njoftimet më të çuditshme për punë: kryevëzhgues i Botërorit.

Puna në praktikë konsiston te të parit e të gjitha minutave të të 104 ndeshjeve të Kupës së Botës brenda një “kubi xhami të pozicionuar në zemër të Times Square, në New York, përpara mijëra njerëzve”.

Një “punë” që shumë të apasionuar pas futbollit do të ishin të gatshëm ta bënin edhe falas, ndërsa broadcaster-i amerikan i Botërorit ka menduar një pagë goxha të mirë: 50.000 dollarë.

Personi i përzgjedhur do ta fillojë punën më 6 qershor dhe duhet të filmojë e krijojë përmbajtje që kanë të bëjnë me ndeshjet për rrjetet sociale të kanalit sportiv amerikan, që specifikon se “personazhe të njohur dhe legjenda të sportit do të shohin një ndeshje në kub”.

