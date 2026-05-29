☀️
Tiranë 20°C · Kthjellët 29 May 2026
S&P 500 7,587 ▲0.31%
DOW 51,067 ▲0.79%
NASDAQ 26,985 ▲0.25%
NAFTA 87.61 ▼1.45%
ARI 4,588 ▲1.23%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
₿ CRYPTO
BTC $73,346 ▼ -0.31% ETH $2,012 ▼ -0.58% XRP $1.3150 ▼ -0.81% SOL $81.9400 ▼ -0.93%
S&P 500 7,587 ▲0.31 % DOW 51,067 ▲0.79 % NASDAQ 26,985 ▲0.25 % NAFTA 87.61 ▼1.45 % ARI 4,588 ▲1.23 % S&P 500 7,587 ▲0.31 % DOW 51,067 ▲0.79 % NASDAQ 26,985 ▲0.25 % NAFTA 87.61 ▼1.45 % ARI 4,588 ▲1.23 %
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
29 May 2026
Breaking
Shpërthim Katastrofik në Florida: Raketa “New Glenn” e Blue Origin Përfshihet nga Flakët Gjatë Testimit “Magjia” e pasqyrës që deformon modelet e opozitës Largojeni Behgjet Pacollin dhe Valon Ademin nga Aeroporti i Vlorës Ende pa vendim për jurisprudencën në shqip, BDI i reagon Bekim Salit: Thatë të enjten, por sot e premte dhe ende zgjidhje nuk ka Faza Para-Eliminatore e Volleyball European League 2026/ Shqipëria e nis me fitore
Menu
Bota

Franca nis hetim për trajtimin e aktivistëve në flotiljen e Gazës

· 2 min lexim

Franca ka njoftuar nisjen e një hetimi lidhur me trajtimin e shtetasve të saj të ndaluar në flotiljen që po shkonte drejt Rripi i Gazës, pas raportimeve për dhunë, poshtërim dhe torturë gjatë paraburgimit.

Ministri i Jashtëm francez, Jean-Noël Barrot, deklaroi se vendimi erdhi pas një raporti të përgatitur nga konsulli francez në Turqia, ku përshkruheshin pretendime për dhunë seksuale, ekspozim ndaj të ftohtit, rrahje dhe poshtërime ndaj shtetasve francezë.

“Vendosa t’ia referoj çështjen Prokurorit Publik, në përputhje me nenin 40 të Kodit të Procedurës Penale. Çështja tani është në duart e drejtësisë”, deklaroi Barrot.

Ndërkohë, Italia, Irlanda dhe Spanja i kanë kërkuar Bashkimi Evropian të vendosë sanksione ndaj ministrit izraelit të sigurisë kombëtare, Itamar Ben Gvir, pasi ai publikoi një video ku aktivistët e ndaluar shfaqeshin të gjunjëzuar me duar të lidhura.

Videoja shkaktoi reagime të forta ndërkombëtare, ndërsa aktivistët e huaj të flotiljes u ndaluan nga Izraeli në det dhe prisnin deportimin në portin jugor të Ashdod.

Kryeministrja italiane Giorgia Meloni e cilësoi trajtimin e aktivistëve si “të patolerueshëm” dhe kërkoi falje nga Izraeli, ndërsa kryeministri spanjoll Pedro Sánchez e quajti sjelljen ndaj tyre “të papranueshme”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë