Franca nis hetim për trajtimin e aktivistëve në flotiljen e Gazës
Franca ka njoftuar nisjen e një hetimi lidhur me trajtimin e shtetasve të saj të ndaluar në flotiljen që po shkonte drejt Rripi i Gazës, pas raportimeve për dhunë, poshtërim dhe torturë gjatë paraburgimit.
Ministri i Jashtëm francez, Jean-Noël Barrot, deklaroi se vendimi erdhi pas një raporti të përgatitur nga konsulli francez në Turqia, ku përshkruheshin pretendime për dhunë seksuale, ekspozim ndaj të ftohtit, rrahje dhe poshtërime ndaj shtetasve francezë.
“Vendosa t’ia referoj çështjen Prokurorit Publik, në përputhje me nenin 40 të Kodit të Procedurës Penale. Çështja tani është në duart e drejtësisë”, deklaroi Barrot.
Ndërkohë, Italia, Irlanda dhe Spanja i kanë kërkuar Bashkimi Evropian të vendosë sanksione ndaj ministrit izraelit të sigurisë kombëtare, Itamar Ben Gvir, pasi ai publikoi një video ku aktivistët e ndaluar shfaqeshin të gjunjëzuar me duar të lidhura.
Videoja shkaktoi reagime të forta ndërkombëtare, ndërsa aktivistët e huaj të flotiljes u ndaluan nga Izraeli në det dhe prisnin deportimin në portin jugor të Ashdod.
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni e cilësoi trajtimin e aktivistëve si “të patolerueshëm” dhe kërkoi falje nga Izraeli, ndërsa kryeministri spanjoll Pedro Sánchez e quajti sjelljen ndaj tyre “të papranueshme”.
