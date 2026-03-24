FSHF njofton anulimin e Fan Zone për ndeshjen Poloni-Shqipëri për shkak të kushteve atmosferike
FSHF informon se organizimi i Fan Zone në ambientet e Shtëpisë së Futbollit, i planifikuar për ditën e enjte, më 26 mars 2026, në kuadër të ndeshjes Play-Off për Kupën e Botës mes Polonisë dhe Shqipërisë, anulohet për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike që priten në Tiranë.
Kjo masë është marrë me qëllim sigurimin e mirëqenies dhe sigurisë së tifozëve dhe të gjithë pjesëmarrësve.
FSHF falënderon tifozët për mirëkuptimin.
The post FSHF njofton anulimin e Fan Zone për ndeshjen Poloni-Shqipëri për shkak të kushteve atmosferike appeared first on RTSH.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.