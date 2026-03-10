Gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë/ Shorti përball Dinamon me Vllazninë, Egnatia kundër Elbasanit
Dinamo City dhe Egnatia-Elbasani janë dy çiftet gjysmëfinaliste të Kupës së Shqipërisë, aktivitet që transmetohet në RTSH. Në ambientet e Shtëpisë së Futbollit është hedhur sot shorti i gjysmëfinaleve dhe goglat kanë përcaktuar pikërisht këto dy përballje.
Ashtu si një vit më parë, Dinamo City që është edhe mbajtësja në fuqi e trofeut, do të përballet me Vllazninë në gjysmëfinale. Egnatia dhe Elbasani, dy rivalë për titullin në kampionat, do të sfidohen edhe në Kupë, duke kërkuar kalimin në aktin final të këtij komepticioni.
Kualifikimi për në finale përcaktohet me sistemin vajtje-ardhje, ku ndeshjet e para luhen më 8 prill, kurse ato të kthimit më 22 prill.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.