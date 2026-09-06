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Sporti

Glen Daja: Një ndeshje e vështirë, mundëm një rival

· 1 min lexim

Zëvendës trajneri i Dinamos, Glen Daja ka analizuar fitoren ndaj Elbasanit në emision “Super Gol” në RTSH.

“Të them të drejtën ishte një ndeshje mjaft e vështirë. Elbasani është një nga rivalët tonë kryesorë. E dinim se do ishte një ndeshje e vështirë, aq më shumë se ishte në Elbasan dhe ne ishim pritës. Dua të përgëzoj djemtë se ishin në nivelin e duhur. E menaxhuam të gjithë ndeshjen dhe duhet ta kishim mbyllur më herët.

Besoj se çunat e interpretuan ndeshjen mjaft mirë, kundër një kundërshtari si Elbasani që është i fortë dhe ka respekt maksimal”, ka thënë mes të tjerash Daja.

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