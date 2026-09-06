Gvozdenoviç: Sot Dinamo ishte skuadra më e mirë
Trajneri i Elbasanit, Ivan Gvozdenoviç ka folur për RTSH pas humbjes përballë Dinamos në kampionat.
“Sot Dinamo ishte skuadra më e mirë, ishte dominuese nga minuta e parë në të fundit. Ishte dominues në aspektin e vrapimit, agresivitetit, qarkulloi topin më mirë se ne. Akoma nuk jemi grup si vitin e kaluar, kemi më shumë kohë të punojmë. Pastaj jam shumë i mërzitur nga golat sepse Dinamo ka shumë cilësi brenda skuadrës. Ka ritëm tjetër se ishte një paraqitje shumë e mirë në Europë e mund ta kuptoj nëse shënojnë nga aksion i bukur, krosim, driblim se ka cilësi. Por të bëjmë dy herë gabim në goditje standarte është shumë. Ishim shumë të butë nëse mund të them, në të dy golat. Ishte 1-0 për ne, mund të mbajmë rezultatin po u them jo të rrimë mbrapa, por me agresivitet e personalitet. Por siç e thashë nuk jemi akoma grup dhe ndoshta kemi nevojë për kohë.
Ne kemi pësuar katër gola e shënuar tre, nuk mund të themi jemi keq. Por sot nuk kishim ekuilibër si skuadër dhe ky është problem. E kam thënë edhe më parë që Dinamo dominoi, ishte ekipi më i mirë me top, por nuk rrezikoi shumë. Jam mërzitur nga golat se nuk mund të pësojmë dy gola naiv si sot. Si mund të rregullojmë fazën mbrojtëse e sulmuese? Si mund të shkojë më mirë? Vetëm koha do na japë përgjigje, vetëm me punë dhe komunikim me lojtarët mund të ecim përpara”, tha mes të tjerash Gvozdenoviç për RTSH pas ndeshjes.
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