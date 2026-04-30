30 Apr 2026
Goditet grup droge në Tiranë: një i arrestuar, dy në kërkim

Policia e Tiranës arrestoi 26-vjeçarin Gerold Doçe, të akuzuar për shitje të lëndëve narkotike; dy bashkëpunëtorë të tij janë shpallur në kërkim.

Raporton shqiptarja se ndalimi i Doçes ndodhi pas një kontrolli rutinë të forcës së posaçme ‘Shigjetat’, të cilët e kapën duke konsumuar hashash. Pas ndalimit, në ambientet e përbashkëta të një pallati u gjetën doza kanabisi, ndërsa në automjetin e parkuar përballë policia sekuestroi sasi kokaine dhe tableta MDMA.

Gjatë kontrolleve u sekuestruan 1 kg e 32 gramë kokainë, 377 gramë kanabis sativa, 13 tableta MDMA dhe një automjet tip ‘Mazda’. Autoritetet dyshojnë se Doçe dhe të dyshuarit e tjerë i kishin fshehur lëndët me qëllim shitjen dhe shpërndarjen.

Operacioni i koduar ‘Baza’ u realizua nga Forca e Posaçme ‘Shqiponja’ në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Narkotikëve; u arrestua G.D., 26 vjeç, ndërsa u shpallën në kërkim A.A., 26 vjeç, dhe D.A., 24 vjeç. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme, sipas shqiptarja. Çdo person prezumohet i pafajshëm deri sa fajësia të vërtetohet me vendim gjyqësor të formës së prerë.

